中颱瑪娃挾雨來襲 明離島10航線、34航次停航
瑪娃颱風昨晚發布海警，台灣沿海已出現強風巨浪，交通部航港局天然災害應變小組預告，明天離島預估共有10航線、34航次停航，全部停航航班包括馬祖福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、南竿-東引、布袋-馬公、富岡-綠島、富岡-蘭嶼、後壁湖-蘭嶼；部分停航包括高雄-馬公1航次、台南將軍-澎湖東吉2航次、基隆-馬祖一航班預計明天上午11點公告。
航港局今公告明天停航航班：
(1)基隆-馬祖：部分停航(停航1航班，基隆往馬祖1航班明日上班11時公告)
(2)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(停航2航次)
(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(停航2航次)
(4)南竿-東引：全部停航(停航1航次)
(5)高雄-馬公：部分停航(停航1航次)
(6)布袋-馬公：全部停航(7航次)
(7)台南將軍-澎湖東吉：部分停航(停航2航次)
(8)富岡-綠島：全部停航(6航次)
(9)富岡-蘭嶼：全部停航(6航次)
(10)後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)
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