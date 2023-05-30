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中颱瑪娃挾雨來襲 明離島10航線、34航次停航

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
瑪娃颱風昨晚發布海警，台灣沿海已出現強風巨浪。圖／氣象局提供
瑪娃颱風昨晚發布海警，台灣沿海已出現強風巨浪。圖／氣象局提供

瑪娃颱風昨晚發布海警，台灣沿海已出現強風巨浪，交通部航港局天然災害應變小組預告，明天離島預估共有10航線、34航次停航，全部停航航班包括馬祖福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、南竿-東引、布袋-馬公、富岡-綠島、富岡-蘭嶼、後壁湖-蘭嶼；部分停航包括高雄-馬公1航次、台南將軍-澎湖東吉2航次、基隆-馬祖一航班預計明天上午11點公告。

航港局今公告明天停航航班：

(1)基隆-馬祖：部分停航(停航1航班，基隆往馬祖1航班明日上班11時公告)

(2)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(停航2航次)

(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(停航2航次)

(4)南竿-東引：全部停航(停航1航次)

(5)高雄-馬公：部分停航(停航1航次)

(6)布袋-馬公：全部停航(7航次)

(7)台南將軍-澎湖東吉：部分停航(停航2航次)

(8)富岡-綠島：全部停航(6航次)

(9)富岡-蘭嶼：全部停航(6航次)

(10)後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)

瑪娃颱風 航班 交通部

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