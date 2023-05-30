戰爭疫情攪局維修備料採購 台鐵推國產化拚2030達5成

俄烏戰爭、疫情因素交織，台鐵來自國外的維修備料，交貨時間從最快半年拖延至最晚3年；降低斷料風險，配合軌道國產化，台鐵近年推動維修備品國產化，成本相對外原料也有望降低，包括防火抗菌等車廂窗簾布，以及裝設在環島之星列車的鋼軌裂縫快篩系統等，採雷射技術每秒5000次掃描，若有裂縫會偵測，並把數據同步回傳給駕駛。台鐵說，國產化比例達四成五，預計2030年達五成，年採購上看15億元。

台鐵機務處工事科長蕭元鎔指出，持續提升維修備品國產化比例，台鐵與工研院合作開發「C3W分配閥及可變荷重閥測試設備」，年底就會完成交貨，除較原廠便宜1100多萬元外，更具備原廠設備所不具備中文介面

蕭元鎔提到，另與工研院開發一款EMU800型窗簾布，目前已試裝在一輛列車，據各項測試數據看來，包括抗紫外線、抗菌的表現都不錯，亦符合低煙、難燃等歐盟防火安全規定；因價格比原來稍高，屆時視大量使用後，是否會降低成本，綜合評估若無問題，就會推廣使用，不過目前暫無時程表。

他說，台鐵也與高雄科技大學展開合作，開發「ATP司機員操作面盤（MMI）」；目前測試都沒問題，不僅售價僅為原廠三分之一，且穩定度及能耗等參數更優於原廠設備，已先添購100組，一個至少能省下近100萬元，陸續會投入在普悠瑪、太魯閣等較新型列車，預計年底前會裝設完畢上線。

蕭元鎔說，對列車駕駛來說，ATP司機員操作面盤（MMI）的螢幕解析度也比原來更優，不論烈日或陰天，操作面盤都能看得更清楚，且評估異常會降低。

另外，與高雄科大合作的「ATP各電子模組維修」及「鋼軌裂縫快篩系統」，前者已有5套用在現在車輛，鋼軌裂縫快篩系統也裝在「環島之星」上，當列車行進中，採雷射技術每秒5000次掃描，若有裂縫會偵測，並把數據同步回傳給駕駛。