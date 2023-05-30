健保總額成為公衛政策的提款機 薛瑞元：這是「迷思」

近期，衛福部健保署、國健署共同合作多項計畫，包括「全民健康保險代謝症候群防治計畫」，以及明（6/1）起上路的「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」等，相關經費來源為健保總額，部分醫界人士指出，此些計畫均屬公共衛生預防政策卻使用健保資源，健保已成為「公衛政策的提款機」。衛福部長薛瑞元表示，這是「迷思」，採用健保支應預防疾病政策，此屬於「預防性治療」，這是一件很重要的事情。

薛瑞元今出席「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」啟動活動指出，在林奏延擔任部長時，他就提出「預防性治療」概念，但當時國健署說，這是治療不屬於國健署業務，而健保署也指出，這是預防不是健保署的事情。

薛瑞元說，「預防性治療」是在疾病未發生時，開始早期預防，避免變成重大疾病，如果大家都不管，疾病就會有所遺漏，醫療是一系列的行為，預防及治療無法分割，如果去計較，那什麼事情都做不了，什麼事也都不用做，人民只能受苦，飽受疾病折磨，無法為民眾解決問題。

「息肉切除不是手術嗎？」薛瑞元說，如果進行大腸癌篩檢發現息肉，因擔心息肉往後演變成癌症，立即進行切除，這就是預防性治療，目的是預防，但行為屬於治療，難道會有人說，切除息肉不是治療嗎？因此，不需要去爭論這樣的事情。

薛瑞元說，健保署6月1日啟動「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」，針對大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌、口腔癌、肺癌共五癌篩檢疑似異常個案，啟動「主動追陽」模式，預計將陽性個案追蹤率自8成提升至9成，每年可以再找出2.2萬名潛在癌症患者，早期診斷並加以治療。