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驚！大腸癌篩檢每20人就有1人罹癌 衛福部展開「追陽計畫」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長薛瑞元（右四）、台灣醫院協會理事長翁文能（右三）、中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明（右二）、國民健康署署長吳昭軍（左三），等人一同進行「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」啟動儀式，將合力推動大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌及肺癌等5項癌症篩檢，結果為疑似異常個案，將開啟「主動追陽」模式。記者林俊良／攝影
衛福部長薛瑞元（右四）、台灣醫院協會理事長翁文能（右三）、中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明（右二）、國民健康署署長吳昭軍（左三），等人一同進行「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」啟動儀式，將合力推動大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌及肺癌等5項癌症篩檢，結果為疑似異常個案，將開啟「主動追陽」模式。記者林俊良／攝影

衛福部最新調查，109年新發癌症人數為12萬1979人，每4分19秒就有一人罹癌，國健署推動大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌肺癌、口腔癌篩檢，期盼早期發現及治療。但國健署統計，過往僅8成篩檢陽性患者願意回到醫院確診、追蹤。為增加篩檢陽性者追蹤，健保署今年6月1日啟動「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」，針對5癌篩檢疑似異常個案，啟動「主動追陽」模式，預計將陽性個案追蹤率提升至9成，再找出2.2萬名潛在癌症患者。

國健署統計，目前五癌篩檢包括大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌、肺癌及口腔癌，當篩檢為陽性個案罹癌風險，大腸癌篩檢每兩位陽性個案，就有一人為患有息肉，而每20人就有一人為大腸癌；子宮頸癌篩檢每兩名陽性個案，就有一人為癌前病變或子宮頸癌；而口腔癌篩檢每六位陽案，約一人有癌前病變或口腔癌 ；而肺癌篩檢為每九位陽案約一位肺癌；另女性乳癌篩檢每17位陽案，約一位乳癌。

另依105至109年統計，五項癌症五年期別相對存活率，大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌、肺癌第0期、第1期五年存活率皆超過九成，其中子宮頸癌、肺癌五年存活率更達100%，而口腔癌第0期、第1期五年存活率為七至八成。但第四期癌症五年存活率，口腔癌僅為38.2%、女性乳癌36.2%、子宮頸癌 22.8%，但大腸癌僅剩下15.2%，肺癌更只有12.6%，可見早期發現及治療十分重要。

衛福部長薛瑞元表示，五癌篩檢計畫為初步篩檢，檢查結果為陽性時，必須進一步確診、追蹤，但過往僅8成篩檢陽性者，篩檢後願意回到醫院確診，可是這樣是不夠的，若不繼續確診、追蹤，即失去了篩檢的意義，若篩檢陽性者跑掉了，未來可能引發晚期癌症，健保須投入更多資源，治療成果也會差很多，今年健保總額特別撥出5.17億元，展開癌症陽追計畫，

國健署癌症防治組長林莉茹說，新冠疫情前，每年進行癌症篩檢人數約有500多萬人，而透過癌症篩檢及後續追蹤，約可確診22萬名癌症患者，因此，若能經由陽追計畫將追蹤率提升一成，約可再照出2.2萬名潛在癌症患者，不過疫情期間，整體篩檢人數約減少二成，僅有400多萬人，如今疫情平緩，希望民眾能踴躍篩檢。

衛福部實證資料指出，每2年1次糞便潛血檢查，可降低35％大腸癌死亡率；有吃檳榔、吸菸習慣者，每2年1次口腔黏膜檢查，可降低26％口腔癌死亡風險；每2年1次乳房Ｘ光攝影檢查，可降低41％乳癌癌死亡率，每3年1次子宮頸抹片檢查，可降低70％子宮頸癌癌死亡風險，而低劑量電腦斷層則可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

健保署醫務管理組長黃兆杰說，今年6月1日啟動「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」。將透過與醫療院所合作，針對五癌篩檢結果為疑似異常個案，啟動「主動追陽」模式，篩檢醫療院所應主動向篩檢陽性者進行衛教及說明後續檢查注意事項，依篩檢不同期別，可獲健保給付400至800點，而後續醫院確診個案則可獲1200至1700點。國健署表示，篩檢醫院須於21天內完成相關轉診措施。

薛瑞元說，今年編列5.17億元不算多，若能將陽追率提高到9成，初期癌症患者用手術就可治療，不要讓患者變成晚期癌症，而要用到更多的化療、重粒子、質子等昂貴的醫療花費，藉此節省健保資源，有很高的成本效益，而這需要醫界幫忙，讓計畫持續下去。

衛福部長薛瑞元（右）、國民健康署署長吳昭軍（左），上午出席「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」啟動儀式，回應媒體提問。記者林俊良／攝影
衛福部長薛瑞元（右）、國民健康署署長吳昭軍（左），上午出席「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」啟動儀式，回應媒體提問。記者林俊良／攝影
國健署統計，大腸癌篩檢每2位陽性個案，就有1人為患有息肉，每20人就有1人為大腸癌。圖／衛福部國健署提供
國健署統計，大腸癌篩檢每2位陽性個案，就有1人為患有息肉，每20人就有1人為大腸癌。圖／衛福部國健署提供
衛福部長薛瑞元（右四）、台灣醫院協會理事長翁文能（右三）、中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明（右二）、國民健康署署長吳昭軍（左三），等人一同進行「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」啟動儀式，將合力推動大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌及肺癌等5項癌症篩檢，結果為疑似異常個案，將開啟「主動追陽」模式。記者林俊良／攝影
衛福部長薛瑞元（右四）、台灣醫院協會理事長翁文能（右三）、中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明（右二）、國民健康署署長吳昭軍（左三），等人一同進行「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」啟動儀式，將合力推動大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌及肺癌等5項癌症篩檢，結果為疑似異常個案，將開啟「主動追陽」模式。記者林俊良／攝影
國健署統計，第四期癌症五年存活率，大腸癌僅為15.2%，肺癌更只有12.6%，可見早期發現及治療十分重要。圖／衛福部國健署提供
國健署統計，第四期癌症五年存活率，大腸癌僅為15.2%，肺癌更只有12.6%，可見早期發現及治療十分重要。圖／衛福部國健署提供

子宮頸癌 癌症治療 肺癌

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