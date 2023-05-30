挺過肺腺癌10年！ 醫院院長挑戰三鐵、攀玉山玩人生

明(31日)是世界無菸日，世界衛生組織提醒，吸菸是影響肺癌最大的危險因子，肺癌為國人死亡率第一名。台中大甲李綜合醫院大甲院區院長隋善中，10年前曾經檢查罹患肺腺癌，當時提早發現、提早治療，治療後依舊運動，游泳、跑步，參加三鐵、攀爬玉山，在開刀滿10年之際，公開分享個人的抗癌歷程。

隋善中表示，長期抽菸確實是罹患肺癌的主因之一，但不是唯一的成因，他不抽菸，也沒有家族病史。早期肺腺癌被形容是「靜悄悄的癌症」，他當時接受檢查，提早發現罹患肺腺癌零期，接過治療至今滿10年，已經沒有任何異狀，現在很健康，還能持續運動、跑馬拉松。

「我很瘋狂，開刀完休養後，不斷挑戰自我訓練體能！」隋善中說，他依照醫師指示檢查、吃藥、適時休息，更保持好心情，待身體體能逐漸恢復，參加各項馬拉松路跑、鐵人三項，別人事後得知他曾經罹患肺腺癌，都不相信。

隋善中引述權威科學期刊「自然」(NATURE)近期一篇論文討論空汙與肺腺癌的關係，把北半球幾個工業國家致死率做比較，台灣拿下全球冠軍，多項研究也證實，空汙懸浮微粒如PM2.5也是肺癌的因素之一，其他像長期接觸炒菜油煙，皆會提高罹患肺癌的風險。

隋善中說，肺癌為國人死亡率第一名，也是台中市癌症死亡率排名第一的癌症，衛福部去年7月開辦「肺癌早期偵測計畫」，台中市至今有22家醫院參與，包括大甲李綜合醫院，他擔任該院院長後，便推動服務滿10年的員工，能以低劑量電腦斷層掃瞄(簡稱LDCT)檢查，計有200多名員工受惠。

只要符合具肺癌家族史，50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女、兄弟姊妹經診斷為肺癌，或具重度吸菸史，50至74歲吸菸史達每年30包以上，仍在吸菸或戒菸15年內的重度吸菸者，皆能參與計畫醫院補助肺癌篩檢。

隋分享個人抗癌經驗，肺癌在前第一期發現5年的存活率有9成，希望民眾能檢查，若發現異狀提早治療，對自己及家人幫助都很大。