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中颱瑪娃緩慢接近 今明北部、東部迎雨勢

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今早8時瑪娃中心位置在鵝鑾鼻東南東方約460公里海面上，以每小時4轉6公里速度，向北北西進行。圖／中央氣象局提供
今早8時瑪娃中心位置在鵝鑾鼻東南東方約460公里海面上，以每小時4轉6公里速度，向北北西進行。圖／中央氣象局提供

中央氣象局昨晚發布中颱瑪娃海上颱風警報，預報中心課長林秉煜今表示，瑪娃目前仍以非常緩慢速度移動，沿海風浪增大，避免海邊活動，尤其蘭嶼已出現13級陣風，桃竹苗風力也增強中；宜蘭花蓮、北部將陸續有陣雨，從今天到明天，降雨範圍以北台灣、東台灣為主。

林秉煜指出，目前瑪娃在鵝鑾鼻東南東方海面，向北北西移動，暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅。

他說，今天早上8時中心位置在鵝鑾鼻東南東方約460公里海面上，以每小時4轉6公里速度，向北北西進行；近中心最大風速每秒43公尺（約每小時 155 公里），相當於14級風；瞬間最大陣風每秒53公尺（約每小時 191 公里），相當於16級風；七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

林秉煜說，宜蘭花蓮、大台北降雨明顯，午後中部山區、南部地區也有午後零星雷陣雨；從今天到明天，降雨範圍以北台灣、東台灣為主，北台灣從逐漸大台北向南到桃園、新竹，到明天越來越明顯，尤其宜蘭山區、新北山區、花蓮雨勢明顯，下雨時間也長，可能有局部大雨，或在明天有局部豪雨。

林秉煜提醒，今天巴士海峽、台灣附近各海面風浪增大；基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有6米以上浪高，避免前往海邊活動。

另外，今天蘭嶼易有11至12級強陣風，綠島及澎湖將有10至11級強陣風，桃園至台南、恆春半島、東部、東南部沿海空曠地區及金門將有8至9級強陣風，大台北、東北部及馬祖沿海空曠地區亦有較強陣風。

颱風外圍沉降影響，今天白天台中至屏東、金門地區有局部36度以上高溫出現的機率。

蘭嶼 馬祖 花蓮

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