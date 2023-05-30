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瑪娃將北轉 吳德榮：暴風圈通過東側海域 北部東北部防致災雨

彭啟明：中颱瑪娃現在小跑步 北轉路徑偏東

聯合報／ 記者陳智華周彥妤╱台北即時報導
中央氣象局指出，瑪娃颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向北轉北北西移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅。取自中央氣象局
中央氣象局指出，瑪娃颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向北轉北北西移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅。取自中央氣象局

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，瑪娃颱風路徑趨勢有些微偏東一些，以每小時7公里速度，向北轉北北西進行，現在大約是小跑步，預期會再放慢。強度也將會略為減弱一些，要到周五才會逐步遠離台灣東部海域。

中央氣象局指出，根據最新資料顯示，瑪娃颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向北轉北北西移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅。

彭啟明指出，瑪娃颱風目前強度較昨日減弱，但暴風圈半徑仍達300公里，依然是一個強烈的熱帶系統。隨著颱風接近東南部海域，氣象局已對巴士海峽和東南部海面發布海上颱風警報。

他指出，蘭嶼今天清晨已量測到13級的陣風，風力不容忽視。預測颱風路徑稍偏東，但由於暴風圈較大，不僅東半部風力強，西半部強風區域也將逐漸南延至嘉南沿海，明天將延伸到高雄，西半部沿岸活動也不宜進行。

彭啟明指出，東北部降雨將越來越頻繁和強烈，預計北宜山區、宜蘭南澳附近的累積雨量將較多。雖然降雨偏向東北部，但中北部深山區的集水區上游有可能累積更多的雨量。

西半部平地仍然相對穩定，預估今天中南部內陸、明天南部仍有局部高溫接近36度的情況。

彭啟明指出，預估周四颱風將逐漸向東北轉移、遠離台灣，宜蘭平地、花東的降雨將緩和，桃竹苗、大台北將轉為迎風面，平地仍有部分降雨，山區的降雨情況將持續。周五至周末颱風將進一步遠離，北部降雨緩和、天氣將恢復穩定。但颱風引起的長浪情況可能持續到下周一，仍不建議到東北部沿岸活動。

瑪娃颱風 彭啟明 巴士

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