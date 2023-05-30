中颱瑪娃緩慢前進 今天東、西半部天氣兩樣情

中央氣象局昨晚8時30分發布中颱瑪娃海警，預報員謝佩芸表示，最接近颱風的蘭嶼、綠島，要嚴防颱風影響；沿海風浪大，海象惡劣，避免海邊活動。目前颱風速度緩慢，周三、四往北移動，在北上過程強度減弱、暴風半徑縮小。明東半部、西半部天氣差異極大，西半部晴朗穩定，台中以南、金門地區易有36度以上高溫，台中、台南局部地區可能逾37度，甚至近38度。

瑪娃目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅。

謝佩芸指出，昨晚11時30分中心位置在鵝鑾鼻東南東方約520公里處，以每小時7公里速度，向北北西進行；近中心最大風速每秒43公尺（約每小時 155 公里），相當於14級風；瞬間最大陣風每秒53公尺（約每小時 191 公里），相當於16級風；七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

謝佩芸說，昨晚11時，宜蘭、花蓮外海已有對流雲系正在往陸地移動，預期昨晚到今天清晨，迎風面的宜花地區、北海岸、大台北東側，開始會有間歇性陣雨出現。

今天白天，迎風面的降雨，包括大台北、東半部地區，也會有間歇性陣雨，特別留意東北部、宜花交接山區，雨勢明顯。

她提醒，今天東半部、西半部天氣差異相當大，西半部屬沉降區域，大致維持晴朗穩定，僅中南部山區有局部午後陣雨；西半部因天氣相當穩定，台中以南、金門地區易有36以上高溫出現，在台中、台南局部地區可能超過37度，甚至接近38度高溫。

浪高明顯，昨晚至今日，巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大；基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有6米以上浪高，避免前往海邊活動。

昨晚至今日，蘭嶼有11至12級強陣風，綠島及澎湖有10至11級強陣風；新竹至台南、恆春半島、東南部沿海空曠地區及馬祖、金門將有8至9級強陣風；桃園以北、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風。

中央氣象局預測，今晚11時瑪娃颱風中心位置，在鵝鑾鼻東南東方約 390公里處。

另外，昨晚至今晨，馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺現象。