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瑪娃晚上8點30分發布海警 北台灣明迎雨「這兩天」最接近台灣

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中颱瑪娃晚間8:30發布海警 周二至周四影響台灣

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中颱瑪娃接近，今晚8時30分發布海上颱風警報。圖／本報資料照片
中颱瑪娃接近，今晚8時30分發布海上颱風警報。圖／本報資料照片

中颱瑪娃接近，中央氣象局最新預報指出，今晚8時30分發布海上颱風警報；今天到明天，瑪娃路徑朝西北非常緩慢移動，到周三明顯往北移動，速度才會加快，預估周五遠離台灣，周二至周四影響台灣，周三、周四離台灣最近，降雨範圍以北部、東半部為主。

中央氣象局預報員黃恩鴻指出，今天清晨到早上，瑪娃強度略為減弱，近中心最大風速從每秒45公尺降至43公尺，七級風暴風半徑維持300公里。他說，今天到明天，瑪娃路徑朝西北非常緩慢移動，持續一、兩天後，到周三明顯往北移動，速度才會加快，預估周五往東北遠離台灣，影響台灣時間落在周二至周四，周三、周四距離台灣最近。

他說，受颱風影響，降雨範圍以北部、東半部為主；明天宜蘭、花蓮有局部大雨；周三、周四颱風在東半部外海往北走，影響範圍在北部、東北部，北部山區、東北部有局部大雨或豪雨。

黃恩鴻說，從今天清晨起，預估在未來緩慢減弱，不過仍在中颱程度，到周五遠離台灣後才會減弱為輕颱。

他提醒，瑪娃帶來的風浪會大於雨勢，尤其風浪幾天前就出現，目前觀測東北部都有長浪發生，浪高明顯；預估基隆北海岸、南部、東半部、恆春半島沿海、澎湖、馬祖陸續有長浪發生，其中東半部、恆春半島沿海有6米以上，隨著颱風漸靠近台灣，浪會持續一陣子，甚至會更大。

至於風力，他說今天開始要增強，今晚到明天，蘭嶼、綠島容易有10級以上強陣風；台南以北、東部、東南部、恆春半島沿海、澎湖金門馬祖則有9級至10級強陣風

溫度方面，明、後兩天中南部高溫35度至36度，局部地區更有37度以上；周四之後，中南部高溫才會略降。

颱風 馬祖 恆春

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