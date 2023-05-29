兩岸旅遊何時恢復 交通部：加快腳步討論中

蔡英文總統日前公開提到，兩岸在疫後可逐步恢復交流，包括旅遊在內，我交通部正在討論中。交通部表示，相關內容尚待討論，「容我們保留」，會加快腳步確定方案達成共識；另上月起，對華語領隊也辦理講習訓練，以利後續開放省下準備期。

交通部觀光局長張錫聰受訪表示，確實討論中，我們對大陸人士組團來台表示歡迎；對台灣旅行社赴陸，大陸旅行社接待台灣團，同樣樂觀其成。

他說，相關課題評估仍討論中，有進一步再對外說明，「內容容我們保留」，時間還沒確定，但希望盡快讓兩岸旅遊業交流。

媒體追問討論了什麼，張錫聰說，除了我方內部評估討論，以及和陸方溝通，各種形式都可能，會盡快加速腳步，確定方案達成共識，較好對外說明。

談到目前卡關在哪，他又說，仍在討論中，不好說哪裡有卡關問題，討論各種評估，盡量讓大家看法趨於一致。

至於有無建議旅遊業者及早準備因應，張錫聰說，觀光局自己也在準備，上月起，針對華語領隊帶台灣團赴大陸，辦理講習訓練，包括組團旅行社注意赴陸注意事項、法規等，先複習以免三年沒操作生疏。

另外，從大陸來台的華語導遊，因很久沒接待大陸圖，觀光局也開班辦理線上訓練，幫他們複習，以利開放後直接銜接，省過準備期。