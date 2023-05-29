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大陸預測瑪娃明日轉向琉球南部海面靠近 強度漸減

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台29日6時發布瑪娃颱風最新路徑預報圖。（取自中國天氣網）
大陸中央氣象台29日6時發布瑪娃颱風最新路徑預報圖。（取自中國天氣網）

大陸中央氣象台29日6時發布的最新颱風預報指出，今年第2號颱風瑪娃29日5時中心位於花蓮東南方大約780公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有14級（45米/秒），七級風圈半徑300-500公里，十級風圈半徑120-200公里，十二級風圈半徑80-120公里。29日8時至30日8時，台灣東北部將有大雨（25-35毫米）。

預計瑪娃將以每小時10公里左右的速度向西北方向移動，逐漸向台灣以東洋面靠近，29日晚間開始明顯減速，30日以後將逐漸轉向偏北方向移動，向琉球群島南部海面靠近，強度逐漸減弱。

大陸中央氣象台並發布大風預報，29日8時至30日8時，菲律賓呂宋島以東洋面、台灣以東洋面、巴士海峽、台灣海峽、南海東北部、東海南部、台灣島及其沿海、福建沿海將出現6-8級大風，台灣東南洋面和巴士海峽東部的風力可達9-10級，陣風11-12級，颱風中心經過的附近海面風力可達11-14級，陣風15-16級，過往船隻應注意航行安全。

颱風 巴士

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