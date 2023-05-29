台東逾6米長浪 吳德榮：瑪娃沿東側北上 慎防致災雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，瑪娃颱風的大眼不再清晰、眼牆亦略顯不規則，隱含其強度緩慢減弱中。在最接近台灣時，頂多維持在中颱的強度。

中央氣象局說，中度颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北方750公里海面上（鵝鑾鼻東南東方730公里海面上），以每小時10公里速度，向西北進行。中心附近最大風速每秒45公尺，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。

吳德榮表示，中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，預測中颱瑪娃偏西北西逐漸進入巴士海峽，將轉偏北、平行東海岸進行，由於進入鞍形場，移速減慢，行進路徑不確定提高。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）及美國（GEFS）10天系集模式模擬圖皆顯示，中颱瑪娃的系集平均路徑，今天逐漸接近巴士海峽，將減速並逐漸迴轉；各別系集路徑則分散在粗黑線的東、西兩側，顯示轉彎之後的系集平均路徑，可能還是有比較大的誤差，應持續密切觀察。

中央氣象局發布長浪即時訊息，基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前新北（龍洞）、宜蘭（蘇澳、龜山島）、花蓮、台東（蘭嶼）及屏東（鵝鑾鼻）已觀測到2至5米左右的浪高。

今天受中颱瑪娃外圍東北風逐漸增強影響，北部、東北部雲量漸增，局部陣雨機率逐漸提高；其外圍沉降氣流仍為新竹以南帶來晴朗、高溫，白天熱如夏的天氣，要注意防曬、防中暑。北部22至35度，中部22至35度，南部23至36度，東部21至35度。

吳德榮說，台東浮標已測得6米以上長浪。北部、東半部及恆春半島沿海有長浪，海邊活動、應注意安全。

他表示，明天至周五瑪娃颱風在巴士海峽迴轉，並偏北緩慢移動。迎風面北部、東半部及各地山區有局部陣雨，北部山區及東北部慎防致災性大量降雨；背風面中南部平地天氣穩定、氣溫偏高。

吳德榮說，若瑪娃颱風的路徑更為偏西、更貼近台灣，中南部平地才會有影響，其他各地的威脅亦將加劇，應隨時注意最新資料的調整。