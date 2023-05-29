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元氣課挑戰系列／延緩肌肉流失 5分鐘運動存老本

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
上肢運動4。記者惠弘裕／攝影
上肢運動4。記者惠弘裕／攝影

● 居家做重訓，也可增肌慢老

● 有氧+核心，增強肌耐力防跌倒

久坐老化快，大腦也易退化

上肢運動 製表／廖靜清
上肢運動 製表／廖靜清
國內健身風氣盛行，不少年輕人喜愛做重訓、練肌肉，使用器材更方便有效率。國健署調查顯示，近5成國人的身體活動量未達世界衛生組織建議，除了沒時間，也不知道如何在家自主練習。

運動可預防及延緩疾病

運動教練張家華說，人到了一定年紀，體力、肌力、骨質都會逐漸流失，加上工作壓力大、運動和飲食習慣差，如果不及早開始「存老本」，容易罹患肌少症、骨質疏鬆，尤其久坐不動，罹患認知功能障礙的風險增加。身體和大腦健康要從年輕時超前部署，運動是預防及延緩疾病的最佳良方。

上肢、下肢、核心都要動

核心運動2。記者惠弘裕／攝影
核心運動2。記者惠弘裕／攝影

到健身房能讓身體有機會做出不同動作，但若家中沒有器材輔助，一樣能利用自身的重量做訓練，提升心肺功能。張家華針對長輩設計了上肢、下肢、核心運動，透過伸展、轉動、抬腿、起立坐下等動作，每天運動5分鐘，強化不同肌群，還能改善不良姿勢所引發的各部位痠痛。

核心運動 製表／廖靜清
核心運動 製表／廖靜清
熟齡族群應將運動融入日常，變成規律的作息，避免愈不動愈虛弱，最後惡性循環造成失能失智；上班族也可以善用零碎時間運動，同樣能累積達到效益。張家華提醒，運動應持之以恆，建議每周最少運動3天。

長輩肌群運動注意事項

運動過程中，肌肉伸展時吸氣、肌肉收縮發力時吐氣，保持規律節奏。身體要穩定平衡，撐住腹部核心，才會慢慢提高肌肉量。

運動 健身 久坐

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