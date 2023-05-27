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瑪娃颱風「大了一號」 專家憂擦邊台灣 今起海邊慎防強風大浪

強颱瑪娃出現雙眼牆結構！路徑變數大 下周一影響台灣

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強颱瑪娃出現雙眼牆結構 吳德榮：路徑變數大 下周一影響台灣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
強颱瑪娃已可見雙眼牆結構（左圖，圖取自CIMSS）。歐洲26日20時10天系集模式模擬圖顯示（右圖，圖取自weathernerds），瑪娃的系集平均路徑（粗黑線），大約在3天後接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉；50條各別系集路徑（細線）則分散在粗黑線的兩側，顯示科技極限的不確定性。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
強颱瑪娃已可見雙眼牆結構（左圖，圖取自CIMSS）。歐洲26日20時10天系集模式模擬圖顯示（右圖，圖取自weathernerds），瑪娃的系集平均路徑（粗黑線），大約在3天後接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉；50條各別系集路徑（細線）則分散在粗黑線的兩側，顯示科技極限的不確定性。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天強颱瑪娃最強時美國估160浬／時，氣象局估58米／秒；今晨微波頻道（85GHz）已可見雙眼牆結構，顯示其強度已過巔峰。而內外眼牆置換的過程將延緩其減弱的速度，故其最接近台灣時，只會減弱至中颱上限。

中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，預測瑪娃偏西北西漸轉西北再轉偏北進行，第3天進入鞍形場，移速減慢，不確定範圍擴大，為颱風轉向的特徵。

他說，歐洲（ECMWF）10天系集模式模擬圖顯示，瑪娃的系集平均路徑，大約在3天後接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉；50條各別系集路徑則分散在粗黑線的東、西兩側，顯示轉彎後的系集平均路徑，不確定性是很大的，應持續密切觀察。

今明受高壓環流影響，白天熱如夏。今天西半部晴時多雲，山區午後及東半部偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；北部21至34度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至36度。明天各地晴朗穩定。

周末起北部、東半部及恆春半島，瑪娃颱風所傳送過來的長浪逐日增大，海邊活動、應注意安全。

吳德榮表示，下周一至周四颱風在巴士海峽迴轉，下周一迎風面大台北、東北部有局部陣雨，中南部及花東天氣穩定、氣溫偏高；下周二至周四迎風面有局部陣雨，背風面天氣穩定、氣溫偏高；但各地受瑪娃颱風影響的程度，與其動態密切相關，需隨時注意資料的修正。

強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1630公里海面上，以每小時21公里速度，向西進行。目前距離較遠，對台灣天氣尚無直接影響。圖／取自氣象局網站
強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1630公里海面上，以每小時21公里速度，向西進行。目前距離較遠，對台灣天氣尚無直接影響。圖／取自氣象局網站

颱風 吳德榮 氣象局

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