強颱瑪娃出現雙眼牆結構 吳德榮：路徑變數大 下周一影響台灣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天強颱瑪娃最強時美國估160浬／時，氣象局估58米／秒；今晨微波頻道（85GHz）已可見雙眼牆結構，顯示其強度已過巔峰。而內外眼牆置換的過程將延緩其減弱的速度，故其最接近台灣時，只會減弱至中颱上限。

中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，預測瑪娃偏西北西漸轉西北再轉偏北進行，第3天進入鞍形場，移速減慢，不確定範圍擴大，為颱風轉向的特徵。

他說，歐洲（ECMWF）10天系集模式模擬圖顯示，瑪娃的系集平均路徑，大約在3天後接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉；50條各別系集路徑則分散在粗黑線的東、西兩側，顯示轉彎後的系集平均路徑，不確定性是很大的，應持續密切觀察。

今明受高壓環流影響，白天熱如夏。今天西半部晴時多雲，山區午後及東半部偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；北部21至34度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至36度。明天各地晴朗穩定。

周末起北部、東半部及恆春半島，瑪娃颱風所傳送過來的長浪逐日增大，海邊活動、應注意安全。