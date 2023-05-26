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強颱瑪娃增強長胖最快下周一海警 氣象局：不排除陸警
氣象局預報員徐仲毅說，瑪娃颱風距離台灣東南東方2100多公里的海面上，對流發展非常旺盛、整個結構上非常對稱，颱風強度非常強。這一兩天強度可能再略為增強，暴風半徑也有略為增大的趨勢。
徐仲毅說，周日之前移動方向穩定偏西方向移動，下周一接近巴士海峽之後，速度開始放慢，轉向開始北轉，而它北轉的時間點和北轉的角度，將影響它對台灣的距離遠近。周日距離台灣還是比較遠，但台灣附近還是會有長浪現象。
至於是否發布海陸警？徐仲毅說，目前路徑預估，朝巴士海峽接近，之後減慢，再逐漸往台灣東部海面北上的預報機率最高，預估發海警的時間點可能下周一。比較接近台灣陸地有可能，發布陸警機率不排除，但發布海警的機率比較高。
中央氣象局說，強烈颱風瑪娃上午8時的中心位置在關島西北西方630公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2090公里海面上），以每小時26公里速度，向西北西進行，7級風暴風半徑280公里。強颱瑪娃的強度及半徑仍有稍增強可能。周一起導引氣流減弱，預報不確定性大，注意資料更新。
氣象局說，今、明兩天東半部地區及金門有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、馬祖為多雲到晴，午後南部及各地山區有局部短暫雷陣雨，今天南部山區並有局部大雨發生的機率。夜間及清晨金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。
氣象局說，周末注意長浪，北海岸、東半部、恆春半島浪高漸增至3-5米，馬祖、西南部沿海須留意。下周一起外圍環流影響，風力增強，降雨主要為大台北、東半部、恆春半島。
周末天氣暫無受到瑪娃颱風影響，但從遠方帶來的長浪，晴朗無風的海岸可能出現大浪。明天、周日長浪威脅大，周日白天東海岸浪高可達3-5米，愈晚愈大可到6米，避免前往警戒區沿岸活動。嚴防長浪區域：東半部、北海岸、恆春半島、馬祖。
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