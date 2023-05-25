影／協和四接環評環團激動陳抗 警察以身維護與會人員安全

環保署今下午召開協和電廠更新改建計畫環評初審，會中環團激烈陳抗，現場保七警員盡管欲控制現場，但仍以勸導方式避免與抗議民眾爆發肢體衝突。環保署表示，歡迎社會各界針對協和電廠更新改建案表達意見，但希望採取理性方式，讓環委有客觀審查空間。

環保署表示，過去召開環評時也曾出現民團大聲辱罵環委，甚至動手推擠情況，為避免再發生類似狀況，召開環評時會請內政部警政署第七總統第三大衛隊（即原環境保護警察隊），於會議室中協助維護署長及環委的人身安全。

環保署說，今天召開協和電廠更新改建計畫環評初審時，會議中，反對開發的民團違反議事程序，進入會議室干擾會議進行，且進入會議室後逕行動手拆除環保署會議室的設備。

現場協助維護環委人身安全的警察，為維持現場秩序及與會人員免於肢體衝撞，以人身作為安全線，被動以手部防護，是屬於避免民眾激動突然衝入會場的必要作為。