台美科技合作會議 登月計畫2.0盼降低6大癌症死亡率

台灣與美國首度共同召開台美科技合作會議（STC）今（5/25）落幕，國科會今下午邀集各部會召開記者會說明成果，今年共計七場主題研討會，橫跨半導體、AI智慧聯網、生醫研究等。中央研究院指出，台美間將以「國與國」規格正式啟動癌症登月計畫2.0，針對肺癌、乳癌、肝癌與腸胃道等6種癌症，盼於未來25年內降低死亡率至50%。

國科會主委吳政忠表示，科技部去年轉型為國科會，負擔整合各部會上游至中下游科技發展，台灣經濟體雖小但集合起來力量大，本次開起台美合作窗口，亦邀請美國代表來台參訪災防中心、科學園區等，台灣全球第一的民生公共物聯網亦讓美方感興趣，展現台灣科技發展讓國人愈來愈有自信外，也能貢獻讓其他國家借鏡。

針對本次會議成果，中研院副院長唐堂指出，台美雙邊於2016年展開癌症登月計劃，後續成功揭露國人肺癌致病因素，成功登上世界頂尖期刊《細胞》（Cell）封面。

唐堂表示，台灣將與美方國家衛生研究院癌症研究中心（NCI）啟動癌症登月計劃2.0，將著重於國內死亡率較高的肺癌、乳癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、食道癌等六種癌症，希望未來25年內將死亡率將至50%；又現行每年約五萬國人死於癌症，亦盼25年後能減為每年2.5萬人。

唐堂談到，降低癌症死亡率著重於預防、早期發現、精準治療等三項指標，透過早期篩檢提高存活率，最終目標亦包括提高存活者的生活品質。此外，國內未來包括醫材、法規改進等都需和美方合作，也是未來幾年跨部會合作重點。

衛福部常務次長周志浩則說，國衛院則和美國分享國內生物資料庫，雙方從保管、應用、管理等交換意見，最重要者則是確保資訊安全。

國科會副主委陳儀莊則表示，國科會也將與美方立基於國與國關係，推動半導體研究應用，尤其將和美國國家科學基金會（NSF）執行先進半導體技術，未來擬將智慧科技用於農業、運輸、災防層面。

吳政忠也於會後接受媒體聯訪時表示，美國在IC設計上仍是龍頭，國科會一直希望美方IC設計團隊能和我方合作，目前正討論擴大後續進程。此外，台灣也積極佈局先進醫療技術，包括mRNA等疫苗技術美方強，但台灣的製造技術也許可企及，台灣生醫人才優秀，尤其在新的細胞、基因療法，台灣將持續推展。

此外，日前國科會亦表明將於中東歐等國設置IC設計前進基地，吸納人才到台灣。吳政忠今也指出，「歐洲一定會設立。」然而美國IC設計技術最優，目前也在評估於美國設立前進基地，正在研議中。