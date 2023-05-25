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回響／行人地獄血淚鋪成 交通部：盼今年行人死傷歷年最低

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部政務次長陳彥伯今表示，交通部今年在年降5%交通事故死傷目標基礎上，希望行人死傷人數歷年最低。本報資料照
交通部政務次長陳彥伯今表示，交通部今年在年降5%交通事故死傷目標基礎上，希望行人死傷人數歷年最低。本報資料照

台灣行人環境不友善，平均每年超過8400人死傷，400名行人魂斷道路，且數字逐年攀升，聯合報今、明2天推出陽光行動「走出行人地獄」專題報導，一揭政府過去改善計畫與民眾感受脫節主因。交通部政務次長陳彥伯今表示，交通部提出「道安行動綱領」將更全面改善，在年降5%交通事故死傷目標基礎上，希望今年行人死傷人數達歷年最低。

聯合報「走出行人地獄」專題調查發現，行政院各部會過去雖然推動路口改善，進度也如期達標，卻不是專責為行人安全而改，地方政府真正落實友善行人的路口改善工程，因欠缺經費、協調困難等因素遲緩難行，以致行人在路口死傷人數仍創新高。

專家更指出，雖然政府提出解方，擺脫不了「車本城市」思維，沒有專責行人環境的單位、統一的道路規範、地方預算不足，難甩行人地獄惡名。

陳彥伯今表示，交通部今天提出道安行動綱領，在年降5%交通事故死傷目標的基礎上，希望能讓今年行人死傷人數達到歷年最低。過去無論是警政署、公路總局等各單位都有針對改善路口降低風險，但整體確實還要繼續努力，道安行動綱領將擴大及強化作為，相關改善比以往更全面，納入點、線、面、區域及路廊，訂定原則給地方執行。

陳彥伯也說，除了訂定原則及做法，交通部也加強考核督導地方執行進度，預計按月公布各縣市成效在交通部網站，進度落後者就會加強輔導，並列入道安年度考核。

針對聯合報此次專題點出的行人環境規劃盲區，陳彥伯指出，這次交通部改善計畫除了學校、社區外，也針對商場、賣場等人潮聚集處加強規劃示範區，像是加油站出入口等特殊區域也會列為改善項目。

交通部指出，今赴行政院會報告「道安行動綱領」，其中在工程部分有9項行動方案，包含改善路口行人安全設施、改善人行道、校園周邊暨行車安全道路改善、行人及高齡友善示範區、減少路側障礙物、提升非號誌化路口安全、建構完善人行道設計法規、落實行人環境項目考評，並建立「道路交通安全檢核」機制。

交通部 陳彥伯 人行道

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