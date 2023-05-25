關注瑪娃颱風 彭啟明：海溫高+若未來強聖嬰 實在不敢想像

瑪娃颱風今天凌晨2時減弱為中度颱風，中心位置在關島西北方90公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2650公里海面上），以每小時19公里速度，向西北西進行，仍不排除再增強為強颱。中央氣象局說，颱風未來以北北西轉西北西方向前進，後期路徑不確定性較大，留意氣象局所發布的天氣資訊。

為何5月就有那麼強的颱風？天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，成因很複雜，有動力及熱力，好幾個因素疊加而成，無法單一事件就有定論。