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關注瑪娃颱風 彭啟明：海溫高+若未來強聖嬰 實在不敢想像
瑪娃颱風今天凌晨2時減弱為中度颱風，中心位置在關島西北方90公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2650公里海面上），以每小時19公里速度，向西北西進行，仍不排除再增強為強颱。中央氣象局說，颱風未來以北北西轉西北西方向前進，後期路徑不確定性較大，留意氣象局所發布的天氣資訊。
為何5月就有那麼強的颱風？天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，成因很複雜，有動力及熱力，好幾個因素疊加而成，無法單一事件就有定論。
彭啟明表示，但目前海水溫度頗高，特別是考慮未來聖嬰現象發展，很讓人憂心未來的發展。「希望它不會走到這一步」，如果真的如某些長期預測，走到強聖嬰，「會是如何呢？實在不敢想像，是老天提醒大家除了淨零更要注意調適防災應變嗎？」
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