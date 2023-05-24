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爆紅拉麵的牠不是大王具足蟲！學者揭真身 曝恐有食安隱憂
台北人氣拉麵店「拉麵公子」日前推出「大王具足蟲」限定款拉麵，由於視覺衝擊感十足瞬間引起話題，雖然每碗要價1480元，但店家透露目前預約已客滿。不過，國立台南大學生物科技系副教授黃銘志表示，該生物並非大王具足蟲而是詹姆斯具足蟲，並指出恐有食安疑慮，呼籲衛生單位檢測。
根據「ETtoday新聞雲」報導，黃銘志表示台灣僅能捕捉到詹姆斯具足蟲，會誤以為是大王具足蟲，可能是因為從日本翻譯過來才產生錯誤。黃銘志提醒，要注意詹姆斯具足蟲是否有河豚毒、麻痺性貝毒與重金屬汙染等食安問題，衛生單位應檢測是否符合食用標準。
聯合報也曾刊登具足蟲相關報導，黃銘志表示，民間俗稱具足蟲的深水蝨屬於海洋等足目生物。台灣在1970年代後發展深海底拖網漁業，漁民在東沙島海域偶爾捕獲大型具足蟲，成為基隆、瑞芳當地海產店的珍饈。當地居民則稱為大海蝨、大海蟲，身長約30公分。
另外，小兒科醫師林智葳提醒，具足蟲屬於深海甲殼類生物，這類甲殼類水產品通常含有容易讓人引起過敏反應的組胺酸，以及原肌球蛋白，本身就容易對蝦蟹過敏的人，品嘗之前一定要多加注意。
輕微的過敏反應可能只會造成短暫的過敏性蕁麻疹，透過冰敷和抗組織胺藥物通常就能緩解。但嚴重的過敏反應（俗稱過敏性休克）通常會讓人嘴唇、眼皮浮腫、胸口悶痛喘不過氣，如果吃完後有以上反應請立刻到急診進行處置，否則可能會有休克風險。
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