爆紅拉麵的牠不是大王具足蟲！學者揭真身 曝恐有食安隱憂

一隻趴在拉麵上的「大王具足蟲」照片，這幾日撲天蓋地席捲各大媒體、社群。先不論牠外型是否獵奇、肉質是否可口，以及是否會因此遭濫捕而滅絕或破壞海底生態；身為職業廚師遇到其以「夢幻」來形容的希罕食材，竟只能想到簡單清蒸；且放到拉麵上就敢以近1500元賣給熟客。這齣台灣餐飲界的「大王具足蟲荒謬劇」，怎麼看都是對於廚藝專業或是餐飲市場的輕蔑。

2023-05-24 19:30