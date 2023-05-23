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有錢還吃不到！「大王具足蟲」千元拉麵只賣熟客 店家：已預約額滿
台北人氣拉麵店「拉麵公子」日前推出「大王具足蟲」限定款拉麵，由於視覺衝擊感十足，立刻引發話題熱議，雖然許多民眾皆留言表示對於這款拉麵「望之卻步」，但根據媒體報導，這款僅限熟客預約的限定款拉麵，雖每碗要價1480元，但目前已經預約客滿。
拉麵公子推出「大王具足蟲」入菜的濃厚魚介雞白湯拉麵，是老闆眼中「夢寐以求的夢幻食材」，店家表示，這次是採用清蒸方式調理，白肉部份吃起來有點龍蝦加螃蟹的食感，黃色腺體吃起來則像蟹黃、蟹膏的味道。
根據「ETtoday」報導中指出，「拉麵公子」老闆表示，大王具足蟲本來就不是常見的海鮮食材，由於捕獲量稀少，所以在新聞曝光後熟客就預約額滿。老闆也強調，這只是一種實驗性料理，不會變成常設菜單，至於有沒有下一波還未定。
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