有錢還吃不到！「大王具足蟲」千元拉麵只賣熟客 店家：已預約額滿

台北人氣拉麵店「拉麵公子」日前推出「大王具足蟲」限定款拉麵，由於視覺衝擊感十足，立刻引發話題熱議，雖然許多民眾皆留言表示對於這款拉麵「望之卻步」，但根據媒體報導，這款僅限熟客預約的限定款拉麵，雖每碗要價1480元，但目前已經預約客滿。

拉麵公子推出「大王具足蟲」入菜的濃厚魚介雞白湯拉麵，是老闆眼中「夢寐以求的夢幻食材」，店家表示，這次是採用清蒸方式調理，白肉部份吃起來有點龍蝦加螃蟹的食感，黃色腺體吃起來則像蟹黃、蟹膏的味道。