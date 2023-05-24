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傳要求消費者簽棄賠償和解書 消保處：請好市多說明內容

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
好市多科克蘭冷凍三種綜合莓果和科克蘭冷凍藍莓檢出A型肝炎汙染，引爆消費者恐慌。本報資料照片
好市多科克蘭冷凍三種綜合莓果和科克蘭冷凍藍莓檢出A型肝炎汙染，引爆消費者恐慌。本報資料照片

好市多科克蘭冷凍三種綜合莓果和科克蘭冷凍藍莓檢出A型肝炎汙染，引爆消費者恐慌。好市多首次公布補償方案引發不滿，行政院消保處介入後再加碼。如今傳出民眾前往好市多領取慰問金時，業者要求消費者簽下和解同意書，簽完後若確診A肝，將不得再領取賠償。行政院消保處表示，已通知好市多總公司營業地的高雄市政府消保官了解情況，並請好市多說明和解書內容，

消保處消保官王德明表示，消保處目前尚未看到這份和解書，僅能發出兩點聲明。一是好市多要說明和解書的內容是甚麼，請好市多跟消費者解釋和說明，內容和文意請好市多自己說清楚。二是請高雄消保官了解此事。

消保處16日表示，15日召開會議邀請行政院食品安全辦公室、衛生福利部食品藥物管理署、台北市政府、新北市政府、桃園市政府、台中市政府、台南市政府、高雄市政府、新竹市政府、嘉義市政府與好市多公司共同研商，好市多公司針對會議建議事項，基於保護消費者權益立場初步同意，並承諾攜回朝此方向努力由各賣場處理。會議建議事項包括食用好市多產品卻A肝確診者，好市多公司將負擔一切法律上責任（包括但不限於相關醫療費用）。

好市多 消保官

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