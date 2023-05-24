張上淳：估第4波疫情燒1個月、醫療院所口罩持續

COVID-19疫情進入第4波流行，感染科專家張上淳今天說，預估1個月時間會自然下降，但醫療院所的口罩鬆綁恐怕沒有這麼快。

近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入第4波流行，衛福部疾管署23日預估約6月底達疫情高峰，醫療機構口罩規定維持，但31日起，救護車、榮民之家等場所口罩令鬆綁，改為建議佩戴。

台灣大學副校長、感染科醫師張上淳今天下午出席衛教活動前接受媒體聯訪表示，觀察很多國家COVID-19疫情都是一波又一波，如今隨國內防疫措施持續放鬆中，本來就預期難免還是會有一波疫情。

張上淳表示，現在主要監測中重症或併發症個案，目前也確實看到比較小波上升，這跟整體民眾在許多場合都比較放鬆有關，且仍有一定比例的年長者、脆弱族群的疫苗接種率不夠理想，一旦感染就可能出現中重症。

張上淳呼籲，還沒有接種COVID-19疫苗或者沒有接種滿3劑疫苗的民眾，應該要踴躍出來施打，「這個疾病沒有辦法靠周邊的人打疫苗來保護你，一定要靠自己打疫苗來自我保護。」

張上淳指出，依照過往經驗，疫情到達一個程度後就自然下降，預估差不多1個月左右時間；目前看來第4波疫情尚沒有太打亂國內鬆綁的腳步，只要疫苗接種率夠高，本來考慮連醫院都不必強制戴口罩，這一點現在看來恐怕無法這麼快。

張上淳進一步說明，醫療院所的口罩禁令能不能解禁，只在於口罩從強制改為建議佩戴，即使不再強制佩戴，還是要等到全球變化的狀況都非常平穩才改成建議佩戴，畢竟從過去SARS經驗，醫院還是保持較高警戒跟措施，對醫護跟病人還是有不錯保護作用。