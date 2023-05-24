國光客運也漲了！31條路線票價6月5日起調漲 最高10%

受營運成本上漲、缺工及通膨等因素影響，今年起已有多家客運業者陸續調漲票價，國道客運近日也宣布，6月5日起調整31條中長途國道客運路線票價，漲幅1元到25元不等，最高漲10%；同時也將取消銷售「來回票」、「回數票」等優惠。

繼三重客運、台北客運、桃園客運、統聯客運、指南客運、光華巴士等多家業者陸續調整票價，國光客運近日也公告，6月5日起調整31條中長途國道客運路線票價，另也宣布取消銷售「來回票」、「回數票」等優惠，未來旅客不再享買20張送6張、購買來回票省10元等優惠。

國光客運此次調整票價路線包括，1805基隆-台中票價自345元漲至346元、1826台北-台中票價自300元調漲為320元、1828台北-彰化票價從320元漲至331元；1831台北-南投路線票價則從380元漲至388元；1837台北-台南票價自480元漲到500元，四排椅則從420元漲至445元，將貴25元、1838台北—高雄票價從590元漲至600元；1839台北-屏東票價則從620元漲至630元。