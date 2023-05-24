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你用對了嗎／葡萄籽油不適合炒 沙拉油別用來油炸
不管是涼拌、煎、炒、油炸都用同一種油？一瓶油用到底雖然方便，但不同的油品都有它的優缺點，若誤把多元不飽和脂肪酸含量高的沙拉油拿來油炸，可是會產生不利健康的致癌物質。不妨將「烹調方式」以及「油品特性」當作選油依據，讓你吃得健康又美味。
1、涼拌
適合使用發煙點低、易變質、富含營養價值的各種冷壓初榨植物油，特別是Omega-3脂肪酸含量較高的油品，如亞麻仁油、紫蘇油、印加果油等，有助平衡現代人Omega-6脂肪酸攝取過量問題，Omega-3脂肪酸在45℃會開始裂解，涼拌或生飲最適合。其他發煙點較高的苦茶油、酪梨油、芝麻油等日常炒菜用油，也可以涼拌。
2、炒菜、香煎
一般家庭炒菜、香煎或爆香，宜挑選結構相對穩定、發煙點高的油品。建議使用單元不飽和脂肪酸Omega-9含量較高的油品，這類油品發煙點高，也比較穩定，如橄欖油、苦茶油、酪梨油、芥花油等，適合200℃以內小火煎煮；若購買冷壓初榨高品質的用油，儘管發煙點高，仍建議生飲或用於沙拉，減少高溫影響油脂的營養價值。
3、低溫水炒
常見的大豆油、玉米油、葵花油、葡萄籽油，發煙點可達200℃，但不適合拿來煎炒或爆香，因為它們的多元不飽和脂肪酸Omega-6含量超過六成，在高溫下容易變質。若要使用這些油品炒菜，建議可加水變成低溫「水炒法」，降低油脂裂變機會。
4、高溫油炸
用來油炸的油，必須選擇穩定性高、耐高溫的油脂，建議選擇動物性油脂如豬油、牛油，或植物性椰子油或棕櫚油。但不能使用像沙拉油、玉米油、葵花油等多元不飽和脂肪酸含量高的植物油，否則會造成油品劣變。
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