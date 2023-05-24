星宇滯留高雄 傳載重平衡表出問題

前天受鋒面影響，四架航班受桃機側風影響，轉降至高雄小港機場，唯獨星宇航空滯留過夜，星宇對外表示考慮天候因素，以飛安為重，也避免重演「成田機場」事件，才及早安置乘客。然而星宇除了在小港機場無地勤外，飛行前透過電腦試算的飛機載重平衡表出狀況，逾宵禁時間才滯留，甚至傳出星宇航空董事長張國煒大怒。

桃園國際機場前天因側風影響，包括星宇航空JX718等四個航班，因無法降落在桃園機場，轉降小港機場，卻僅星宇班機未離場，昨天才空機飛回桃機。星宇昨先稱考慮天候因素，以飛安為重，取消當日飛航；也因日前乘客夜宿成田機場事件讓他們引以為鑑，所以及早安置乘客，後續衍生費用也由星宇一併埋單。

不過據了解，星宇除在小港國際機場無地勤人員外，無法前日即返回桃機的關鍵，是飛行前透過電腦試算的飛機載重平衡表出狀況，只好改採人工計算，多花約廿分鐘，導致超過小港機場宵禁時間，才被迫滯留；星宇內部還傳出張國煒因此大怒。

對於星宇航空飛機載重平衡表一事，民航局昨天未否認，官員指出，一般測量都透過電腦，但因試算電腦系統故障，臨時採人工作業，剛好面臨機場宵禁關鍵時間。