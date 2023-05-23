機場整建「穿衣改衣」 高雄機場新航廈衝2032年完工

疫後航空業復甦，整建改善機場「穿衣改衣」，交通部民航局指出，今年底台中、南竿、台東等3機場相關工程陸續完工啟用，預計2032年完工的南台灣國際門戶高雄機場新航廈工程，容納1650萬人次集中式大航廈，其第一期東側立體停車場統包工程，則先在年底展開，滿足高雄機場運量成長後停車需求。

全台各地有17處機場，民航局指出，進入收尾階段包括南竿機場航廈整修與新航廈新建工程，以及台中機場既有航廈整建工程，兩處機場部分設施已為旅客提供服務，6月就可全數完工啟用；台東機場空側道面改善工程則預計8月完工。

民航局場站組長林宏憲指出，南竿機場相關計畫經費2.17億元，整建既有航廈、新建第二航廈、更新汰換空調與機電設施，增加商業設施，航廈年容量可由41萬人次，提升至57萬人次，第二航廈去年率先啟用後，原有辦公廳舍與相關旅客服務設施陸續遷入。

林宏憲表示，台中機場則投入逾9億元，將既有航廈整建為國內與國際共用航廈，並與國際航廈空間與動線連通，在擴大航廈服務面積、增設3座空橋、擴大空陸側設施量能後，航廈年容量可由269萬人次擴大至397萬人次，提升機場整體營運服務。目前僅剩部分室內裝修等零星設施，預計6月底前完工。

今年完成計畫還包括台東機場，林宏憲指出，台東機場停機坪與滑行道的整建經費約8.12億元，工程內容包括強化停機坪道面、增設垂直滑行道，8月完工後，可有效提升空側道面服務水準，提供B-738、A-321等機型起降與營運服務。

林宏憲表示，台中機場等各項工程完工後，其他整建與改善計畫也會持續推動，七美、望安、綠島、蘭嶼等四離島機場外觀風貌改善計畫預計年底分兩標發包，經費約11.5億元。

除了改造機場外觀與周邊景觀，塑造機場新門戶意象，也將全面改善離島機場航廈旅客服務與駐站單位營運空間及動線，提升軟硬體設施。

南台灣國際門戶、高雄機場新航廈工程第一期建設計畫，在去年決標選出專業顧問團隊後，前置工程也將在今年展開，未來將興建年容量可達1650萬人次集中式大航廈。

林宏憲指出，新航廈前置工程的東側立體停車場統包工程，將在年底發包，經費約19.65億元，工程內容包含周邊老舊建築物拆除、遷移變電站、增設太陽能板等設施，作為未來主航廈施工期間替代停車空間，以維持機場正常營運，並滿足高雄機場運量成長後停車需求。