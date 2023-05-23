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預防胃癌有5招 遠離幽門螺旋桿菌最重要

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導

胃癌是國人10大癌症第8名，每年有2千多人死於胃癌、4千多人心診斷胃癌，尤以50歲以上男性最常見。國健署提醒，高達8到9成胃癌是幽門螺旋桿菌感染所引起，建議民眾從「健康飲食、良好生活習慣、遠離菸檳酒、規律運動、及時檢查」這5件事做起，可有效減少幽門螺旋桿菌感染。原鄉地區民眾也可多利用國健署提供的免費檢查，只要吹氣即可檢測有無感染，有俊盡早接受除菌治療，遠離胃癌。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，國人胃幽門螺旋桿菌盛行率為3成，原鄉高風險地區盛行率可達6成，原鄉胃癌標準發生率也高於全國平均。國民健康署自2018年從花東地區16個原鄉開始辦理「胃癌防治計畫」，至今已拓展到12個縣市55個原鄉地區，民眾不需舟車勞動到大醫院，在衛生所或衛生站吹口氣，就能完成檢查，確認有無胃幽門螺旋桿菌感染。

林莉茹指出，從2018年到2022年底，約有1.9萬名原鄉民眾完成檢查，其中6成都是陽性。後續在公衛護理人員指導下服藥，完成除菌治療，除菌率已達8成。除了幽門螺旋桿菌，菸酒、醃漬食物、家族史，也是胃癌的危險因子。提醒民眾，耐心接受除菌治療之外，也要注意5大保「胃」重點，：

一、健康飲食：少吃醃製、煙燻食品及生食，多新鮮蔬果。

二、良好生活習慣：避免共杯、共食，養成公筷母匙的好習慣，以免染菌。

三、規律運動：每週至少3次、每次至少20分鐘、每分鐘心跳達最大心跳率60%以上，稍流汗並自覺有點喘又不會太喘。（最大心跳率的預估公式＝220－年齡）

四、遠離菸檳酒：拒檳戒菸少喝酒，健康能長久。

五、及時檢查：如有腸胃不適症狀應及早就醫，若有胃癌家族史的民眾，應定期接受檢查。

胃癌是國人10大癌症第8名，每年有2千多人死於胃癌、4千多人心診斷胃癌，尤以50歲以上男性最常見。示意圖。(Getty Images)
胃癌是國人10大癌症第8名，每年有2千多人死於胃癌、4千多人心診斷胃癌，尤以50歲以上男性最常見。示意圖。(Getty Images)

胃癌 生活習慣 健康飲食

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