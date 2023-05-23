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5航班因桃園雷雨轉降高雄 星宇航空又滯留
受鋒面及雷雨影響，原本昨晚要降落松山或桃園的5個航班遭遇風切，重飛後請求轉降高雄，華信、馬航、長榮等班機連夜陸續離場，唯獨星宇航空JX718班機過夜仍滯留高雄。
小港機場回應，因為星宇航空內部作業問題，班機延誤到宵禁時間還沒有辦法起飛，星宇安排旅客下機入境住宿高雄，也有旅客要求自行返家，班機旅客人數共61人。星宇飛機早上空渡飛回桃園，其餘細節要由星宇航空來回應。
小港機場統計，昨晚受影響班機包括華信1276（B738 金門－松山）遭遇風切，重飛後請求轉降高雄，晚間9點6分落地。馬航68（B738 亞亞庇－桃園）遭遇風切，重飛後請求轉降高雄，晚間9點15分落地。長榮238（B777 雅加達-桃園）遭遇風切，重飛後請求轉降高雄，落地時間是晚間9點31分。
另，星宇718（A321 河內－桃園)遭遇風切，重飛後請求轉降高雄，晚間9點49分落地。長榮216（B777 新加坡－桃園）遭遇風切，重飛後請求轉降高雄，晚間9點43分落地。
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