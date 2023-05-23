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新竹豪雨寶山、寶二水庫受益 累積進帳330萬噸水量

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
昨晚暴雨襲擊桃竹，也為新竹地區帶來豐沛雨量，預估2水庫可進帳約330萬噸的原水。圖／報系資料照
昨晚暴雨襲擊桃竹，也為新竹地區帶來豐沛雨量，預估2水庫可進帳約330萬噸的原水。圖／報系資料照

昨晚暴雨襲擊桃竹，也為新竹地區帶來豐沛雨量。經濟部水利署北水局統計，昨天（22日）上午7時許到今天（23日）上午7時許，這波雨勢共為寶山及寶二水庫系統帶來93.2毫米累積雨量，光是昨晚就降下78.8毫米累積雨量，2水庫有效蓄水量也從2660萬立方公尺增加到2724萬立方公尺，預估可進帳約330萬噸的水。

供應新竹地區用水的寶山、寶二水庫，5月22日觀測的蓄水百分比分別為73.55 %與72.82 %，水位分別為139.11公尺、與143.88公尺，今天（23日）觀測的蓄水百分比分別為76.34 %與74.55 %，水位則上升到139.38公尺與144.30公尺。

北水局統計，從昨天（22日）早上7點到今天（23日）早上7點，這波雨勢共為寶山及寶二水庫系統帶來93.2毫米累積雨量，水庫目前已進帳90萬噸，待上游集水區約240萬噸水慢慢入庫後，預估共可進帳約330萬噸。目前新竹也持續降雨中，預期累計降雨量可望持續上修，為寶山和寶二水庫挹注更多原水。

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