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小市民買3報頭版廣告倡撕「行人地獄」惡名 王國材：目標一致

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
終結行人地獄惡名，「撐起行人保護傘」快閃行動14日同步七縣市的行人罹難路口舉行，圖為北市活動現場。圖／本報資料照片
終結行人地獄惡名，「撐起行人保護傘」快閃行動14日同步七縣市的行人罹難路口舉行，圖為北市活動現場。圖／本報資料照片

台灣「行人地獄」惡名遠播，外媒也對之詬病。今天《聯合報》等3平面媒體，均有一位署名「小市民施克德」刊登半版頭版廣告，籲相關首長解決交通問題，撕掉地獄標籤，訴求嚴格執法。交通部長王國材指出，樂見大家對交通安全問題的重視與建言，建言與交部目標一致；道安會也強調，從工程、教育、執法與監理四大面向強化改善。

署名「小市民施克德」半版頭版廣告今天見於《聯合報》、《自由時報》與《中國時報》，內容為「致：相關首長，解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，保障全民生命安全，避免家庭破碎。方法非常簡單，就是全力貫徹，嚴格執法！！！如能翻轉台灣是交通地獄惡名，您的豐功必留青史。」

交通部道安會執行秘書黃運貴表示，改善行人空間，從工程、教育、執法與監理著手；工程面以「點線面」佈建，包括人行道改善、校園周邊改善、建構行人高齡友善區、設置庇護島、車道縮減、行穿線退縮、人行道外擴等。

王國材日前強調，行人專用時相、行人早開時相藉調整號誌，讓行人優先通過，能有效隔開人車衝突，是極短期最有效方法，有助扭轉車本交通至上的沈屙。

黃運貴說，因各地交通狀況大不同，設置行人專用時相或行人早開時相，須因地制宜，交通部為此訂定原則作法，供給地方盤點設置參考。即起至7月前，交通部會實地走訪22縣市，完成首波督導，除了行人時相號誌盤點，包括行人穿越道退縮或外擴等，協助改善不足之處，如有經費需求也會補助，後續也會啟動第二波，徹底落實改進。

執法部分，為擺脫行人地獄惡名，內政部警政署5月1日起實施全國同步路口不停讓行人大執法，執法四大重點為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」。

至於監理方面，交通部也納入改善一環，包括強化駕照管理、試辦機車道路駕駛訓練。

黃運貴強調，對民眾提出嚴格執法主張，十分認同；警政署近日也加強取締，據初步了解，5月1日至14日開罰4萬多件。另外，立法院日前也三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，加重汽車駕駛人不禮讓行人罰則，罰鍰上限從現行3600元提高到6000元。

對民眾刊登半版頭版廣告，訴求嚴格執法改善行人地獄；交通部長王國材表示，樂見大家對交通安全問題的重視與建言，其建言與交部目標一致。示意圖。圖／本報資料照片
對民眾刊登半版頭版廣告，訴求嚴格執法改善行人地獄；交通部長王國材表示，樂見大家對交通安全問題的重視與建言，其建言與交部目標一致。示意圖。圖／本報資料照片
署名「小市民施克德」在《聯合報》等平面媒體刊登半版頭版廣告，內容主張解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，訴求嚴格執法。記者楊德宜／攝影
署名「小市民施克德」在《聯合報》等平面媒體刊登半版頭版廣告，內容主張解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，訴求嚴格執法。記者楊德宜／攝影

人行道 交通部長 路口不停讓行人

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