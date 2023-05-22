桃機上空發現不明空飄物 機場緊急關閉40分鐘

桃園機場西南方今天上午發現不明空飄物，機場緊急關閉40分鐘後重新開放，到影響的班機在地面排隊等待起飛。記者季相儒／攝影

今天（22日）上午9點30分，桃園機場西南方發現不明飛行物，疑似無人機在機場禁航區內飛行，機場緊急關閉至10點10分才重新開放，因為該時段是班機起降的尖峰期，不少航班因此受到影響，機場開放後已逐漸消化中。機場公司表示，本次事件造成機場暫停起降共40分鐘，共5航班起降受影響，另有2航班轉降高雄，千餘名旅客受到影響。

機場公司指出，今天上午9點30分接獲塔臺通報，華航CI-152航班機師通報05L/05R航道下方約1,000呎處有不明飛行物，經詢近場臺並無合法登記之無人機活動。為維護飛航安全，機場公司立即配合塔臺依作業程序暫停航機起降，並會同航警局前往大園區查看，確認周邊已無異常活動後，於10點10分恢復。

機場公司統計，本次事件造成機場暫停起降共40分鐘，受影響入境MM23、Z2124、出境AK1511、BR712、JX850共919人，其中延誤最長62分鐘，另CX488、MF887轉降高雄共280人，其餘航班陸續消化中。

機場公司也提醒民眾，發現桃園機場附近施放無人機，請撥打（03）273-2043通報。無人機闖入機場管制範圍不僅造成飛安嚴重威脅，且影響眾多旅客權益，違者可依據民用航空法第99條之13第1項暨同法第118條之1第1款規定依法移送民航局及建議重罰，經查證屬實，將可罰新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，請民眾遵守相關法規勿以身試法。