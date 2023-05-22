雨季白蟻入侵家中！別開「這顏色」的燈
image source：unsplash
文/陳宣懿
目前適逢雨季，尤其在傍晚下雨前，總會在路燈下會看到一堆白蟻聚集，連家裡也會出現大量白蟻。網友分享，白蟻飛一段時間會掉翅膀，散落一地噁到不行快崩潰。對此，除蟲專家提醒，現在適逢白蟻生殖季節，光源是吸引牠們入侵家中的關鍵。
避免白蟻飛入家中建議 專家：緊閉紗窗、少使用白色光源
白蟻飛入屋內的原因是？除蟲專家解釋，因為現在是白蟻生殖季節，牠們正在尋找適合的巢穴定居。由於白蟻具有趨光性，會被屋內的光源吸引，而且家中的木頭以及潮濕環境也會吸引牠們。
世界五大害蟲之一的白蟻，對居家空間的危害最為劇烈，民眾究竟該怎麼預防白蟻入侵住家呢？專家建議晚上拉好窗簾，緊閉紗窗，不需要燈光的地方務必把燈關掉，且盡量不要使用白色光源。雖然無法完全杜絕白蟻，但能在一定程度上，避免住家被白蟻入侵。
白蟻蟑螂的親戚 網友：蟑螂從顏值上就輸得徹底
白蟻雖然名中有「蟻」，但其實並不是螞蟻，事實上白蟻和蟑螂在生物學上都屬於蜚蠊目，在親源上和蟑螂較為接近，是蟑螂的親戚。對此，Dcard有網友表示，「看來我家不能住了 必須燒掉」、「就算是親戚 但蟑螂從顏值上就輸得徹底」；還有人分享，「有興趣來東海走一趟 包你收穫滿滿」。
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