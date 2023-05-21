記者寫小說「叛國者」 混雜虛實影射兩岸台諜案秘辛

一部改編自1990年代軍情局少康專案的小說「叛國者」預計5月底出版，作者透過訪問當事人與資料蒐集，將軍事情報局對中共執行諜報布建的手法有相當程度還原，書中雖將重要人物以他名取代，但有關戴笠、戴雨農紀念館等真實場景描述，顯示這本小說內容混雜虛實，難辨內容真偽。

軍情局1991年與1992年，分別在解放軍總後勤部大校邵正宗和少將劉連昆建立聯繫，代號少康一號和少康二號。少康二號劉連昆從1992年為台灣工作到1999年。經歷1995年、1996年台海飛彈危機，情報圈認為劉連昆是1949年兩岸分裂分治以來，軍情局在解放軍布建的最高階內線諜員。

少康二號在1999年遭中共破獲，劉連昆、邵正宗處死。劉連昆被破獲，最流行的說法，是李登輝1996年宣稱解放軍發射飛彈是空包彈，洩露劉連昆交付台灣的機密，對岸反情報部門覺察有異，最後查到劉連昆。

這本小說作者李志德曾為記者，他說，李登輝的空包彈說法，幾乎成了少康專案失敗的歷史定論，就情戰專業看，這樣論斷不周全。在寫作叛國者過程裡，他訪談多位情報局退休情報官，他們不曾直接接觸少康專案，大部分對李登輝也難以認同，但不只一位退休軍官認為，要發掘逮捕一個敵方的內線諜員，不可能因為一句話一條線索就能成功。

他說，記者的終點常是小說作者的起點，少康真實案情永遠封存在國安情報單位檔案庫裡，不可能有人能得知全貌。但叛國者故事背景在1990年代，大批台商連人帶錢加上機具設備投資中國大陸，軍情局和國安局長殷宗文抓住這段歷史機遇，造就了台灣對大陸情報工作的高峰。

李志德引用了歷史小說綠島的作者楊小娜的話，虛構小說反而是敘述歷史最正確的方式，他說，叛國者由少康專案激發，但目的不是還原或影射少康專案的史實，情節與角色絕大多數是虛構創作，有關大陸部分幾乎找不到有人真的知道解放軍反情報單位怎麼辦案。只能看他們的軍事題材和刑事偵查戲劇揣摩。

李志德說，台灣民主化過程平和，放在世界歷史裡都屬少見，情報機關始終是民主化下沒有被安放好的部份。一來因為國民黨威權統治時期，情治機關是監控鎮壓人民的執行者，另一方面，情報局工作要求低調、嚴肅和壓抑，同志被捕或送命都是常態。叛國者描寫軍情局供奉殉職同志牌位的忠烈堂，軍情局是一個以死為記的單位。