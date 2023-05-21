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晴朗上看36度高溫 吳德榮：周二鋒面強襲 慎防致災降雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天天氣好轉，氣溫略升，北部21至32度，中部22至34度，南部22至36度，東部20至34度。圖為昨天國中教育會考現場。記者劉學聖／攝影
今天天氣好轉，氣溫略升，北部21至32度，中部22至34度，南部22至36度，東部20至34度。圖為昨天國中教育會考現場。記者劉學聖／攝影

今年第2號颱風瑪娃昨天下午生成，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱瑪娃在菲律賓東方海面，持續增強，將輕易跨過中颱的門檻，能否達強颱需再觀察；預測向北北西漸轉西北西，5天內與台灣距離還很遠。

他說，歐洲模式（ECMWF）系集模擬圖顯示，瑪娃颱風未來10天的行進趨勢，正如過去兩天，未來10天仍會持續調整，是否侵台現在說還太早，不宜下定論，待持續觀察。

吳德榮表示，而每當菲律賓東方海面有颱風活動時，太平洋高壓會發生變動，不利於滯留鋒面的形成；模擬顯示，周二梅雨季第4波移動性鋒面尚未受到此因素的影響；而第5波鋒面則將延遲到10天之後，也就是5月底；至於何時則已遠超出可信的模擬極限。

今天天氣好轉，大氣仍不穩定，台灣海峽有雲層逐漸移入、午後山區有對流發展，擴展至鄰近地區，有較大雨勢。氣溫略升，北部21至32度，中部22至34度，南部22至36度，東部20至34度。

吳德榮說，明天梅雨季的第4波移動性鋒面逐漸接近、盛行西南風，迎風面中南部不穩定、有對流發展、防較大雨勢；北台灣氣溫明顯偏高，東南部有焚風發生的條件，高溫達37度以上，熱如盛夏，應防中暑。

吳德榮說，明天半夜、周二凌晨鋒面抵達，各地轉有陣雨或雷雨，其中有小範圍強對流發展，需注意即時訊息，慎防劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨致災；各地氣溫降、北台灣轉涼。周三至周六各地晴朗穩定，氣溫升，山區午後偶有零星短暫降雨。

中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱瑪娃在菲律賓東方海面，預測向北北西漸轉西北西，5天內與台灣距離還很遠。20日20時歐洲模式系集模擬圖顯示，瑪娃未來10天的行進趨勢。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱瑪娃在菲律賓東方海面，預測向北北西漸轉西北西，5天內與台灣距離還很遠。20日20時歐洲模式系集模擬圖顯示，瑪娃未來10天的行進趨勢。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

吳德榮 颱風 梅雨

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