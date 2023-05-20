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下周一深夜再有鋒面快閃襲台 1張圖看雨區這裡「最紅」
輕度颱風瑪娃最快今天生成，中央氣象局說，在關島南南東方海面的熱帶性低氣壓，向北北西移動，時速10公里，有發展為輕度颱風的趨勢。
氣象局說，今天鋒面影響，各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部較大雨勢發生的機率。
明天澎湖、金門及馬祖有局部短暫陣雨，各地為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨；馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度。
明天環境偏西南風，清晨至上午迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。
下周一另一鋒面接近，中南部地區仍有局部短暫陣雨，北部地區亦將轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。
下周一晚起至下周二上午鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；下周二白天起鋒面逐漸南移至巴士海峽，中南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨；鋒面過後東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼。
下周三起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；下周三至下周五水氣相對較少，東部及東南部地區仍有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
周日至下周一清晨馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度；下周一東南部有焚風發生的機率。
27日至29日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；氣象局說，後期預報不確定性較大，留意最新預報資訊。
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