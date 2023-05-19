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明各地持續留意陣雨、雷雨 下周另一波鋒面「這天」報到

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
鋒面影響，明天各地仍有局部陣雨、雷雨，午後各地山區有局部較大雨勢。本報資料照片
鋒面影響，明天各地仍有局部陣雨、雷雨，午後各地山區有局部較大雨勢。本報資料照片

鋒面影響，今天北部地區出現短延時強降雨，尤其桃、竹地區雨勢驚人，出現不少淹水災情。中央氣象局表示，今天晚間鋒面結構越來越鬆散，中南部山區仍要留意雨勢，明天各地仍有局部陣雨、雷雨，午後各地山區有局部較大雨勢。下周一晚間另一波鋒面報到，各地將再有陣雨或雷雨，西半部地區要特別留意短延時強降雨。

氣象局預報員廖經翔表示，今天晚間鋒面結構越來越鬆散，中南部山區仍要留意雨勢，明天降雨範圍縮小，各地仍有局部陣雨、雷雨，午後各地山區有局部較大雨勢。周日至周一白天為西南風環境，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為午後局部陣雨。周一晚間另一波鋒面報到，各地有陣雨或雷雨，西半部地區要再留意短延時強降雨。

廖經翔指出，此波鋒面因後面有大陸冷高壓，移動速度較快，預計只影響台灣到周二上半天，緊接東北季風增強，北台灣約會從30度降溫4、5度，其他地區明起都有30度以上高溫。周三東北季風減弱，北部地區就會逐漸回溫，各地多雲到晴天氣可維持至周五。

他也說，今年第2號颱風「瑪娃」尚未生成，是否對台灣造成影響還要再觀察。另外，周一晚間前金門、馬祖可能有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾留意。

東北季風 氣象局 馬祖

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