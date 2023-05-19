腸病毒疫情爆發家長常犯五大迷思 自費疫苗資訊一次看

腸病毒疫情爆發，創下6年來同期新高。衛福部疾管署監測資料顯示，國內上周腸病毒門急診就診總計1萬1916人次，較前一周、1萬1428人次，上升4.3%，高於2017年以來同期，整體疫情持續上升。醫師表示，腸病毒疫情爆發，家長務必提高警覺家中幼兒健康，目前家長面對腸病毒有五大迷思要多加注意。

茂盛醫院副院長簡佳裕說，家長五大迷思包括，第一、腸病毒就是腸胃炎，但這兩種是完全不同的疾病，腸胃炎症狀為吐、拉、肚子痛；腸病毒初期症狀則類似感冒，包括發燒、手足口病、疱疹性咽峽炎，但隨著病情演變，恐出現腦幹腦炎，自主神經失調及心臟衰竭等重症。

第二、腸病毒傳染力不強、傳染期不長。腸病毒傳染途徑為糞口、飛沫及接觸傳染，傳染期為潛伏期至痊癒後8至12周，且對酒精消毒效果不佳，因此，腸病毒是傳播力強、傳染期常的疾病，家長應多注意。

第三、腸病毒只在夏天流行。這是錯誤觀念，雖然腸病毒通常在夏季及初秋流行，但台灣地處亞熱帶，一年四季都有流行、感染機會，尤其每年5月開始進入流行高峰，9月開學季會再出現另一波流行，並非只有在夏天流行。

第四、之前得過腸病毒，就不會再得。腸病毒約有100多種型別，得過其中一種，還是有機會感染到其他型別的腸病毒，且成人也會得腸病毒，家長要注意自身有無感染情形，避免傳染給家中幼兒。

第五、腸病毒不會有後遺症。這也是錯誤觀念，尤其是感染腸病毒71型幼兒，當併發腦炎或心肌炎等重症，即使治療痊癒後，仍可能留下神經性或心臟疾病的後遺症，也可能出現過敏疾病、社會心理問題等影響，如注意力不集中、肢體不協調、吞嚥困難、手腳無力等後遺症。

至於，目前國光子公司安特羅生技公司及高端疫苗公司，分別研發完成腸病毒疫苗，目前疫苗為自費接種，其接種對象、價格為：

安特羅生技公司 上市時間：7月底前 接種對象：2個月至6歲孩童，需接種兩劑，兩劑間隔28天 疫苗價格：一劑4000元 高端疫苗公司 上市時間：7月中下旬 接種對象：2個月至6歲孩童，需接種兩劑，兩劑間隔28天，而2個月至2歲幼兒打疫苗後，間隔一年還需施打一劑追加劑 疫苗價格：一劑自費4300元

簡佳裕說，兩支腸病毒疫苗副作用包括發燒、食慾降低、疲倦、腹瀉等，往後家長帶孩子接種疫苗後，若出現類似症狀應回診追蹤。