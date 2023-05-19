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宣示永續 長庚醫療法人與九大院區簽署永續倡議書

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
長庚決策委員會主委程文俊與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）共同簽署「醫院永續發展倡議書」。圖／長庚醫院提供
長庚決策委員會主委程文俊與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）共同簽署「醫院永續發展倡議書」。圖／長庚醫院提供

為展現全面落實永續發展決心，長庚醫療財團法人暨所屬九大院區，昨天與台灣永續能源研究基金會（TAISE）簽署「醫院永續發展倡議書」，除健全自身醫院治理、環境永續管理，還將積極與各醫療機構合作，促進社會朝永續發展目標前進。

簽署儀式由長庚決策委員會主任委員程文俊帶領，長庚九大院區院長，包括林口長庚院長陳建宗、桃園長庚院長楊政達、基隆長庚院長賴旗俊、台北長庚院長黃集仁、雲林長庚院長黃東榮、嘉義長庚院長楊仁宗、高雄長庚副院長蔡成枝、以及高雄市立鳳山醫院院長李建德、新北市立土城醫院院長黃璟隆均親自出席，長庚行政中心與各院區主管，以及長庚永續發展委員也在現場或透過視訊參與見證。

程文俊表示，長庚醫療體系秉持｢『長』存仁心，『庚』續創新」，具體實踐「環境保護、社會責任與公司治理」，也期待能連結全球永續夥伴與世界接軌，發揮醫療本業與正向影響力。因此從各院區共同簽署倡議開始，將在過去基礎上持續深化，精進醫療本業，並擴大推展社會公益，貫徹「人本濟世，病人優先」，提升人民健康，創造永續共好優質社會。

對於長庚醫療體系支持永續，TAISE董事長簡又新非常讚許，認為長庚身為全國最大規模醫療體系，程文俊主委又甫獲2022「亞太頂尖永續長獎」，在他帶領下，願意公開承諾推展各項ESG作為，邁向永續醫院，立不表率，也期盼號召更多醫療體系共同響應，齊心為2050淨零轉型努力。

長庚醫療體系深知環境保護和永續發展的重要性，2006年即依據ISO標準盤查全院區溫室氣體排放量，訂定年度減量目標，並自2011年導入ISO能源管理系統，積極推展各項改善環境措施，如智慧醫療、綠建築，落實綠色理念行動。2018年更成立永續發展委員會，定期出版永續報告，於2018、2021年榮獲台灣企業永續獎的醫療產業報告書白金獎，2021年榮獲全球企業永續獎之疫情貢獻獎等。

面對氣候變遷帶來對環境與健康的衝擊，長庚醫療體系根據健康無害醫療組織（Health Care Without Harm）建議要點，持續改善各項能源與採購、運輸等構面表現，並參考氣候相關財務揭露框架（TCFD）的四大核心揭露項目，據以內化成目標工具提早擬定應對策略，並以「綠色與健康醫院」為願景，深根「溫室氣體」、「能源」、「水資源」、「廢棄物」與「綠建築」等五大面向，全面性開展氣候變遷管理。

簡又新指出，根據統計，全球各醫院溫室氣體排放總量約占全球4.4%，台灣各醫院排放量居全台總量4.6%，回應2050全球與台灣淨零方向，各醫院如何兼顧醫療品質、同時達成溫室氣體減量目標，確實是艱鉅挑戰，但也是發展新醫療科技、提升醫院經營成效的機會。

簡又新強調，有感醫療產業在社會永續發展歷程中扮演的重要角色，TAISE今年起將「健康永續」列為重點推展項目，後續將更積極與各醫療院所及相關部門合作，協助整體醫療體系永續轉型，打造地球與所有人們更健康的環境。

長庚醫療財團法人暨所屬九大院區與台灣永續能源研究基金會簽署「醫院永續發展倡議書」。TAISE秘書長周麗芳（左起）、雲林長庚院長黃東榮、嘉義長庚院長楊仁宗、基隆長庚院長賴旗俊、高雄長庚副院長蔡成枝、林口長庚院長陳建宗、長庚決策委員會主委程文俊、TAISE董事長簡又新、台北長庚院長黃集仁、新北市立土城醫院院長黃璟隆、桃園長庚院長楊政達、高雄市立鳳山院長李建德、TAISE秘書長陳永仁一同參與。圖／長庚醫院提供
長庚醫療財團法人暨所屬九大院區與台灣永續能源研究基金會簽署「醫院永續發展倡議書」。TAISE秘書長周麗芳（左起）、雲林長庚院長黃東榮、嘉義長庚院長楊仁宗、基隆長庚院長賴旗俊、高雄長庚副院長蔡成枝、林口長庚院長陳建宗、長庚決策委員會主委程文俊、TAISE董事長簡又新、台北長庚院長黃集仁、新北市立土城醫院院長黃璟隆、桃園長庚院長楊政達、高雄市立鳳山院長李建德、TAISE秘書長陳永仁一同參與。圖／長庚醫院提供
長庚醫療財團法人暨所屬九大院區與台灣永續能源研究基金會簽署「醫院永續發展倡議書」。長庚決策委員會主任委員程文俊（右8），TAISE董事長簡又新（左7）、秘書長陳永仁（左6）、秘書長周麗芳（左5）、長庚行政中心副總執行長蘇輝成（右6）、副總執行長廖美南（右7）、九院區院長及長庚永續發展委員一同參與。圖／長庚醫院提供
長庚醫療財團法人暨所屬九大院區與台灣永續能源研究基金會簽署「醫院永續發展倡議書」。長庚決策委員會主任委員程文俊（右8），TAISE董事長簡又新（左7）、秘書長陳永仁（左6）、秘書長周麗芳（左5）、長庚行政中心副總執行長蘇輝成（右6）、副總執行長廖美南（右7）、九院區院長及長庚永續發展委員一同參與。圖／長庚醫院提供

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