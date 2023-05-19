同婚合法4周年 社會友善程度退、跨國同婚支持率創新高

同婚專法通過4周年之際，彩虹平權大平台今發布同性婚姻議題及同志權益的社會態度民調，整體調查結果顯示，社會對同志的友善與支持微幅下降，主因不表態的人減少、反對與不支持的比例提高，讓結果往不友善移動；此次調查唯一有正成長的為跨國同婚，支持比例達59.1%，為4年來最高。

彩虹平權大平台自同婚專法通過後，每年委託趨勢民調公司進行延續性社會態度調查，今年針對全國18歲以上民眾，於今年3月間執行的電話民調（含手機及市話），有效樣本1080人，在95%的信心水準下，了解台灣社會對同婚未竟事項的支持程度與對同志的接受度。

根據民調顯示，對於身邊的人是同志，包括是同事、同學、行政首長、民意代表、親戚等，接受度在62.6%至71.8%，較去年約下降2%。在社會接受度上，對異性戀公開接吻接受度已接近8成，但對女女接吻接受度則是接近6成，對男男接吻的接受度則跌破5成，皆較去年下降。

常備受討論的「是否接受自己小孩是同志」，近3年接受度都在5至6成，今年為56.6%，較去年下降2.6%；公投期間受矚目的性別平等教育支持度為71.2%，不僅是連續3年首次下降，反對者也上升4.7%，主要集中在65歲以上長者。

在同婚未竟事項中，支持同志配偶領養無血緣小孩的比例連續2年超過6成，今年卻不增反降；同志配偶透過人工生殖或代孕協助生養部分同樣為負成長；唯一有正成長的則為跨國同婚，支持比率達59.1%，為4年來最高，不僅支持者增加7.4%，反對者也降3.2%。

台灣同志諮詢熱線協會秘書長杜思誠表示，友善支持度微幅下降顯示法律政策修改固然重要，但仍不夠。今年有男同志情侶在桃園市中壢超商門口親吻遭到攻擊，對於性別、性傾向等仇恨事件一再發生。美國已持續重視類似的仇恨犯罪行為，呼籲政府盡快制定《反歧視法》，也期待接下來各黨派候選人有完整政策規畫，讓各族群能在台灣平安生活。

立委林昶佐今出席記者會也說，很高興4年前婚姻平權通過，還有很多同婚未竟事項有待一步步完成，像是人工生殖也不只是同性需求，異性、單身也需要。如果這個社會沒有繼續往前進，原先保守的社會就持續影響大家，未來幾年還要繼續努力。