新冠疫情增溫 台中1男打滿疫苗3度確診直喊衰

台中市衛生局今天說，根據疾管署監測資料顯示，新冠及流感疫情增溫，提醒市民維持良好的衛生習慣，人潮聚集處建議戴口罩。診所醫師施勝桓觀察，近日新冠確診約占門診2成，2次確診的一堆，今天還有一名工作族有打疫苗竟第3度確診，直呼「怎麼那麼衰（倒楣）？」還擔心全家又「中獎」。

疾管署監測資料顯示，新冠疫情增溫，上周(5月7至13日)全國新增971例，其中台中新增110例，較前2周略升；流感全國門診類流感就診共有5萬4889人次(就診率0.98%)、急診就診4830人次(就診率3.67%)，較前2周略升，且比去年同期高，其中台中市門診類流感就診為8148人次(就診率1.11%)、急診615人次(就診率3.30%)，較前2周略升。

施勝桓說，通常是家中1人先確診，其他成員經快篩陸續確診，最多一家6口都中，門診二度確診一堆。今天早上有一名工作族因為慢性咳確診，門診時直喊衰，表示有打疫苗，加上2度確診，「不是說確診一次就如同打了一劑疫苗嗎?」自認保護力夠了，怎麼又確診呢？又擔心全家再度中獎。由於新冠病毒一直在變異，所以才會一確再確。

施勝桓指出，輕症免隔離上路後，為保護醫護和其他病患，診所採分流看診，在門口貼上分流告示，確診者在門外打電話通知診所櫃台，掛完號後，再由醫師出來在戶外為快篩確診者看診。

衛生局長曾梓展呼籲，新冠肺炎已降為第4類，輕症無須通報，建議市民落實手部衛生及咳嗽禮節，人潮聚集或搭車建議戴口罩，出現不適落實生病在家休息、不上班、不上課。