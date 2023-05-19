大雨炸桃竹地區 石門水庫進帳90萬噸穩定供水到這月

桃竹地區今出現短延時強降雨，凌晨開始下暴雨及瘋狂打雷，不過也為石門水庫帶來進帳，今凌晨12時至今上午7時許，石門水庫集水區累計降雨量18.8毫米，預估為水庫增加90萬噸入流量，有部分挹注，預估可穩定供水至今年6月底，但仍會持續節水。

昨晚轟聲雷雷閃電不停，截至今早10時，石門水庫蓄水率約33.4%，蓄水量6867.78萬噸。北區水資源局表示，這一波降雨對石門水庫桃園地區水情有幫助，石門水庫集水區降18.8毫米雨量，預估為水庫增加90萬噸入流量，目前水庫蓄水率為33.39％，水位224.51公尺，蓄水量約6854.27萬噸。

北水局說，目前石門水庫也會加強節水監控，目前平地農業會停止供灌，節約用水，優先續存於石門水庫內，同時原本支援到新竹地區每天15至20萬噸，目前減少到3萬噸，主要針對高地地區來做相關民生用水供水，石門水庫目前評估可以穩定供水到6月底。

而截自今早10時，新竹寶二水庫蓄水率約67.9%，蓄水量2137.59萬噸，北水局指出，至於新竹部分這波降雨，今凌晨12時至今上午7時為止，累計降雨量22.5毫米，預估會讓寶山及寶二水庫增加40萬噸水量，新竹地區相對桃園供水穩定，會持續做相關節水供灌策略，穩定下去。