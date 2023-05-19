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尷尬！被幼稚園老師叫全名 妻質問是誰 丈夫一看嚇傻：世界真細小

香港01／ 撰文：喬納森
老師直接喊出樓主全名，讓他的太太起疑。 圖／擷自：ingimage
老師直接喊出樓主全名，讓他的太太起疑。 圖／擷自：ingimage

上周母親節不少學校會舉辦親子活動，台灣有1名爸爸則在當日經歷了十分尷尬的一天，他在社交平台發文，指當天參加了兒子幼稚園活動，突然被兒子老師喊全名，令在旁的太太奇怪為何老師會知道丈夫全名，嚇得他立即想逃離現場。原來這位老師是爸爸的前女友，當年兩人還要不歡而散，確實令他覺得世界真細小。

台灣一名爸爸早前在facebook群祖「匿名公社」發文，因為自己工作忙甚少參加兒子學校活動，因此趁上周母親節，便參加兒子幼稚園舉辦的活動。當日一家排隊進場時，他覺得校內有位女老師很眼熟，想了想才記起是當年交往過的「前女友」，可是他指當年大家不歡而散，因此當他見到對方時，下意識只想「落荒而逃」。

而這位「前女友」老師，看來也發現了「舊情人」想避開，竟當場喊樓主全名，還請他與太太及兒子一同拍照。對於老師直接喊出全名，讓他的太太起疑，反問他：「為什麼老師知道你的全名？」他當場嚇呆了，完全反應不過來，同時也有點不滿對方故意捉弄他。

帖文一出即引起大批網友討論，樓主慘被網民揶揄「出來玩總是要還的」、「該不會是你當初對不起人家，所以才不敢跟老婆坦言的吧？」、「這件事告訴我們分手要好聚好散」。亦有不少網民感同身受，「我前妻的妹妹是我現在主管的太太，看到差點嚇死」。

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文章授權轉載自《香港01》

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