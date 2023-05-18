健保總額成長率降、部分負擔力道弱 醫界：災難的開始

衛福部正式預告健保部分負擔新制，最快於7月1日上路，往後醫療費用勢必增加，民眾的荷包又要失血了。隨著高齡化社會醫療支出愈來愈高，以及昂貴的新藥、新醫材問世，健保財務已面臨嚴峻挑戰。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，必須從提高健保總額成長率，並加大部分負擔範圍、力度，才能確保國人醫療服務、品質受到保障。

「不提高健保總額成長率，將會是醫界的災難。」洪子仁說，衛福部正式預告部分負擔新制，並壓抑明年健保總額成長率，這兩件事情直指健保改革問題，後疫情時代，世界衛生組織(WHO)已提醒各國政府應增加醫療投資，也就是所謂的健保總額，以建構完善的公共衛生及醫療體制，如今台灣卻要壓低健保總額成長率，與國際趨勢背道而馳。

洪子仁指出，健保總額成長率不足，影響醫療院所醫療設備更新速度，醫護人員無法加薪，造成人力流失，均影響民眾醫療品質，且新冠疫情平緩後，民眾就醫大幅增加，過去國人一年平均就醫次數為16.9次，預期往後會再向上增加，直接使健保點值被稀釋。據了解，台北地區去年第四季一點值為0.78元，今年第一季降至0.75元，並恐持續下探。

至於，部分負擔原規劃是門診藥品、急診及檢驗檢查費用一併調整，現僅調整門診藥品、急診。洪子仁表示，目前看來部分負擔調整範圍縮小、力道不足，若爲台灣整體醫療發展，部分負擔範圍、力度都須加大，並將健保支付點值納入健保會討論。

醫師公會全聯會常務理事、高雄縣醫師公會理事長王宏育說，過往健保給付範圍是針對治療疾病、外傷及生產生育等醫療，但現在健保包山包海，像是代謝症候群防治計畫等預防保健等，均納入健保獎勵範圍，可說健保已成為公共衛生的提款機，因此健保給付項目等應須從新審視。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，健保財務嚴峻問題，應從「開源」、「節流」思考，開源方面，依健保法規定，目前健保費率上限為6%，應要打開天花板，衛福部長薛瑞元日前也曾表示，可能會往修法方向研議，但如今政府壓低健保總額成長率，開源受到影響。另節流部分，受限健保財務，許多昂貴的新藥、新醫材無法納入給付，建議採使用者付費，可以擬定差額負擔，或由政府統一採購、壓低價格，加快引進新藥、新醫材速度，保障民眾治療不受影響。