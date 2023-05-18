台灣人熱搜旅遊城市 東京最夯、澎湖馬公魅力第3

中央社／ 台北18日電

Google今天公布從台灣出發的前10大熱搜航班和機票目的地，東京排名第1，另外包括大阪、札幌、沖繩與福岡等4座日本城市，分別為第2、6、7、8名，可見台灣旅客對日本的喜好。

其他上榜的城市包括第4名首爾、第5名曼谷、第9名洛杉磯與第10名倫敦。值得一提的是，澎湖馬公為榜單上第3名，顯示國內旅遊仍有魅力。

Google台灣總經理林雅芳在官方部落格發文說，在亞太區統計的13個地區，除了印度和日本以外，東京也出現在其他11個地區的前10大航班搜尋榜單，可說是亞太區最熱門的旅遊目的地。

根據Google「目的地數據分析」的統計，以2023年夏天來說，台灣為亞太區其他國家或地區的熱搜旅遊地點；對於從馬來西亞、新加坡、香港、日本、泰國、菲律賓出發的旅客而言，台灣都名列前10名旅遊目的地。

Google最近更新「目的地數據分析」（DestinationInsights）工具，開放讓用戶查詢全球旅遊趨勢，可以找出特定時間內，全球最多人想要去的國家和城市，以及歷年來的變化。還可以鎖定一個地區，找出全世界最想到這個地方旅遊的人來自哪裡，或是這個地區的旅客最想去哪裡、相對應的住宿需求，幫助旅遊業者制定策略。

Google也針對行動裝置推出新功能Hotel Stories，只要滑動螢幕就能瀏覽飯店照片，掌握飯店位置、房價、設施內容以及過往旅客的評價。

此外，Google智慧鏡頭加入「在我附近」（nearme）選項，可以找出所在地點附近的美食或當地產品。如果想要看懂菜單上的菜色，只要把Google智慧鏡頭對準文字，就會出現翻譯的文字。

Google 日本 鏡頭

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