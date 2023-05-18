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開發金X幸福良食 青銀共農替黑翅鳶蓋棲架

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
開發金控與社會企業幸福良食合作，透過青銀共農、友善耕作，推動地方創生。圖／開發金提供
開發金控與社會企業幸福良食合作，透過青銀共農、友善耕作，推動地方創生。圖／開發金提供

開發金控長期關注地方永續發展，近來ＥＳＧ觸角更推向地方創生。開發金指出，已結合集團志工力，推動地方創生公益志工假期，透過一系列的志工活動，深入台灣鄉鎮，從實際行動中體會青銀共農、友善耕作，發揮社會影響力。

開發金控與社會企業幸福良食合作，帶領集團志工協助農民整地、到田間為「黑翅鳶」搭建棲架，支持青農與環境互利共生的友善農法，志工也與幸福良食製作「生物炭」，了解友善土地的方法，並透過實地手作及傳播，讓更多人了解並支持友善環境的農家與社會企業。

開發金表示，幸福良食位於台南學甲區，發展青銀共農，以無毒農法栽種黑豆、玉米、小麥，先與老農簽訂契作合約，讓老農將無力耕種的土地給幸福良食使用，幸福良食則提供耕作人力、肥料、機械等，等作物收成後，幸福良食也會以高於市價的價格收購這些農作物。

開發金指出，在推動永續共融的同時，也希望透過志工行動支持友善土地、青銀共農的耕作模式，支持青年回到故鄉、翻轉農業。

開發金表示，未來也將結合金融核心能力，透過一系列的金融知識教育，成為青農創業的堅實後盾，協助青農推廣在地經濟，實踐環境永續。

至於田間的「黑翅鳶」堪稱最美麗的中型猛禽，開發金表示，棲架可增加牠們在田間停留的時間，化身田間捕鼠大隊，有助生態保育及平衡。

青農 黑翅鳶 社會企業

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