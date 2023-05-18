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冷眼集／政治凌駕醫療 醫護淪韭菜

聯合報／ 記者沈能元
疫情後，醫護人員打下勝仗，滿腔的熱血最終換來的卻是「心灰意冷」，接連爆出「疫後出走潮」。示意圖。圖／聯合報系資料照片
疫情後，醫護人員打下勝仗，滿腔的熱血最終換來的卻是「心灰意冷」，接連爆出「疫後出走潮」。示意圖。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統今年三月接見醫師公會全聯會時，承諾提撥預算挹注健保，以提升國人健康，如今為求總統大選勝選，在不希望明年調漲健保費率及保費等前提下，調降明年健保總額成長率，大砍一五○億元，將過去三年為防疫犧牲奉獻的醫事人員當作血汗狗熊，醫界形容「真心換絕情」，成為待割的韭菜，諷刺至極。

近年來，政府健康投資不足，國內醫療保健支出占國內生產毛額比率偏低，以致我國許多醫療指標明顯下降，相較之下，南韓多年來投資醫療，包括慢性疾病醫療照顧、新生兒死亡率、癌症五年存活率等健康指標，均已大幅領先台灣。

為此，醫界雖然不斷呼籲政府增加健康投資，但蔡政府不僅無動於衷，還大砍健保總額，視全國人民健康如無物。

政府口口聲聲說，健保制度是台灣之光，感謝醫界無私付出，現在看來背道而馳，所有一切都是政治力凌駕醫療專業，將健保制度玩弄在股掌間，讓醫療品質向下沉淪，如今醫界炸鍋，充滿無力感，憂心在醫療照顧不足下，未來全民的健康會一併嚐到苦果。

政府若為一時選舉，犧牲國人的健康，毫不負責任的作法，這是所有人無法接受的。

健保 保費 蔡英文

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