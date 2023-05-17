台虎6月30日開航高雄-金浦 開賣促銷單程最低1299起

台灣虎航繼飛航澳門及日本5個航點後，今天（17日）宣布將於2023年6月30日開航高雄-金浦航線，是台灣虎航從高雄出發的第7條航線，也是台灣虎航自高雄出發的首條韓國航線，可提供南台灣的朋友們前往首爾旅遊最便利的新選擇。

台灣虎航表示，台虎深耕南台灣市場多年，首爾為韓國政治、經濟、科技、文化中心，更是風靡全球的韓流發源地，是許多外國旅客造訪韓國的第一站。而坐落於江西區的金浦國際機場，距離首爾市區約17公里，是離首爾最近的機場，搭鐵路只要3站就可以抵達熱鬧的弘大商圈，約22分鐘即可到首爾站；此外，從金浦國際機場轉搭國內線航班前往韓國其他城市也非常便利。

台灣虎航指出，高雄-金浦航線開航初期，每周營運4班，去程航班編號IT-662，每周一、三、五、日的下午4點自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-663，每周一、三、五、日的晚上8點40分自金浦國際機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2023年5月18日上午10點起至2023年5月19日晚間23點59分推出單程未稅NT$1,299起的開賣促銷價，搭乘日期為2023年6月30日起至2023年8月31日止；2023年9月1日後的航班，也將陸續開賣，更多相關訊息請詳見台灣虎航官網。