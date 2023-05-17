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台灣虎航首韓航線「高雄-金浦」限時開賣單程1299元起

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣虎航首航「高雄 - 金浦」航線，限時推單程1299元起（未稅）促銷價。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台灣虎航首航「高雄 - 金浦」航線，限時推單程1299元起（未稅）促銷價。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

台灣虎航表示，6月30日首航「高雄 - 金浦」航線，是台灣虎航自高雄出發的首條韓國航線，距離首爾市區約17公里，是離首爾最近機場，搭鐵路3站就可抵達弘大商圈。開航初期每周營運4班，5月18日上午10時起至19日，限時推出單程1299元起（未稅）開賣促銷價，搭乘日期為6月30日至8月31日。

台灣虎航指出，深耕南台灣市場多年，繼飛航澳門及日本5個航點（東京成田、名古屋、大阪、福岡與沖繩）後，6月30日開航「高雄 - 金浦」航線，是從高雄出發的第7條航線，也是自高雄出發的首條韓國航線，供南台灣前往首爾便利新選擇。

首爾是許多外國旅客造訪韓國的首站，坐落於江西區的金浦國際機場，距離首爾市區約17公里，是離首爾最近機場，搭鐵路只要3站就可抵達弘大商圈，約22分鐘即可到首爾站；此外，從金浦國際機場轉搭國內線航班前往韓國其他城市也非常便利。

台灣虎航表示，「高雄 - 金浦」航線開航初期，每周營運4班，去程航班編號IT662，每周一、三、五、日下午4時16自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT663，每周一、三、五、日晚間8時40分自金浦國際機場起飛。

台灣虎航說，9月1日後「高雄 - 金浦」航線航班也將陸續開賣，相關訊息見活動網頁。另外，航線不定期優惠訊息，可至台灣虎航官網或官方臉書專頁。

台灣虎航6月30日首航「高雄 - 金浦」航線。圖／台灣虎航提供
台灣虎航6月30日首航「高雄 - 金浦」航線。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 航線 首爾

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