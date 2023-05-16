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猴痘疫情持續 本土+12 近80家院所提供接種疫苗

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
疾管署疫情記者會出席名單由左到右疾管署疫情中心主任郭宏偉、發言人羅一鈞、防疫醫師林詠青。記者楊雅棠／攝影
疾管署疫情記者會出席名單由左到右疾管署疫情中心主任郭宏偉、發言人羅一鈞、防疫醫師林詠青。記者楊雅棠／攝影

猴痘疫情持續，連5週以雙位數增加。國內新增12例本土猴痘確定病例，均為本國籍男性，居住縣市為台北市、新北市、桃園市、台中市、台中市。疾管署副署長羅一鈞表示，增購2萬瓶猴痘疫苗本周開放接種，第三階段接種約80家合約醫療院所提供服務。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，本土病例年齡介於20多歲至30多歲，發病日介於今年4月15日至5月12日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月9日至5月14日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者10名，已進行衛教並自我健康監測21天。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診91例病例，包括81例本土及10例境外移入，其中46例已康復，6例仍住院治療中、38例於居家自主健康管理中。

羅一鈞表示，第三階段2萬瓶猴痘疫苗、約可提供6萬人次接種已完成封緘審查及驗收等作業。為因應符合「近6個月內曾有高風險性行為」接種條件民眾接種需求及提升服務的方便性與可近性，統計截至5月15日止全國共79家合作醫療院所可提供接種服務，符合接種條件民眾，包括接種第1劑疫苗已間隔至少4週以上應完成第2劑的民眾，可直接至合作醫療院所預約接種，或於性病就診時轉介接種。

欲進行接種民眾，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下( https://gov.tw/3SG )，查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊。

根據疾管署統計，截至5月15日共計完成2萬7550人次猴痘疫苗接種服務，符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種2萬6540人次。

另為加速提升疫苗接種涵蓋率，縣市衛生局亦將針對轄內資源、服務量能及優先接種族群接種可近性等，進行綜合評估，視需要協調合作醫院加開夜間或假日門診，或設置社區外展接種站，提供猴痘疫苗接種服務，詳細資訊可洽各縣市衛生局。

猴痘 疫苗 衛生局

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